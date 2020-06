Podle něj vyplnění hluchého období bez mistrovských zápasů smyl mělo. „Pro náš určitě ano. Už jen z toho důvodu, že se kluci viděli. Je dobře, že jsme se mohli scházet a nějaké tréninky absolvovali. Sice to nebylo v takovém duchu jako v přípravě, ale všichni byli rádi, že nemusí být doma. Je vidět, že je fotbal baví,“ reaguje kouč Sokola.

Na nedostatek hráčů si stěžovat nemohl. „Účast jsme měli dobrou. V průměru bylo kolem dvaceti lidí,“ těší ho. „Podle mě ten skok v červenci nebude tak velký. Kdybychom netrénovali, pauza by byla obrovská.“

Rád byl i za zápasy, kterých odehráli šest. „Ukázaly nám, na čem je potřeba pracovat. Díky nim jsme trochu oživili i fyzickou kondici. Navíc dostali příležitost dorostenci. Pro ně to jsou dobré zkušenosti, že si mohli zahrát pár zápasů proti chlapům a jasně se ukázalo, že největší problém jim dělají osobní souboje,“ udělal si obrázek Peštál.

Tím ale mladíky rozhodně nezatracuje. „Do kádru áčka se určitě začne prosazovat Diviš, který už na podzim do sestavy naskakoval, a s přibývajícím počtem zápasů se i ostatní mladí kluci stanou právoplatnými členy kádru. A my budeme mít z čeho vybírat,“ těší se na větší konkurenci trenér Bedřichova.

Ten dal svým hráčům dvacetidenní volno. „Abychom nejeli v kuse až do listopadu. První trénink máme máme naplánovaný na úterý čtrnáctého července,“ prozradil kouč. „Snad to pak bude všechno v pořádku a podzim se odehraje. Musíme v to doufat,“ uzavírá Peštál.