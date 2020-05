Fotbalový klub FKM Vysočina Jihlava využil příznivější situace a své naděje už „vyhnal“ na hřiště. „Řídili jsme se vládními opatřeními. Od dvacátého dubna začali trénovat dorostenci, o týden později se připojily žákovské výběry. A v pondělí čtvrtého května zahájí i přípravky, takže bude trénovat celý klub,“ sdělil manažer FKM Josef Morkus.

Podle něj už bylo na čase. „Rodiče nás neustále bombardovali, kdy se začne. A drtivá většina se zúčastňuje. Ale samozřejmě nikoho nenutíme a respektujeme rozhodnutí. Veškeré tréninky jsou dobrovolné,“ říká Morkus, kterého velký zájem těší. „Má to i neskutečný mentální podtext. Děti se na tréninky, kdy nemají fotbal ani školu, těšily,“ doplňuje.

Dorostenci měli v úvodu ztížené podmínky. „Mohli trénovat jen ve dvojicích. Byli na hřišti rozděleni do sektorů, aby nemohli přijít do kontaktu. Bylo to sice náročné na logistiku, dopravu na tréninky, a takové ty věci. Ale zvládlo se to,“ potěšilo Josefa Morkuse. „Žáci už mohli o týden později trénovat ve skupinách po deseti, ale i zde se dodržovala jasná pravidla a používala se desinfekce,“ reaguje manažer FKM Vysočina Jihlava.

A v pondělí 4. května vyběhnou na trávníky i ti nejmenší. Hráči přípravek jsou natěšení možná nejvíce ze všech. Ač i tito fotbalisté měli od svých trenérů každý týden poslané „výzvy“, co mohou doma dělat, společný tréninkový proces jim chybí. „Teď jsme dostali manuál od svazu, co můžeme a nemůžeme. A protože už se může jít do kontaktu, začnou i přípravky. Pokud by to nebylo povolené, nebylo by to možné zahájit tréninky nejmenších. Bylo těžké udržet v těch odstupech dorostence a žáky,“ komentuje Josef Morkus. „Myslím, že jsme jeden z prvních klubů, který začal trénovat. Co vím, některé nezačnou ani v červnu. I když celý tréninkový proces nemá podtext nějaké přípravy, tak je dobře, že už se to rozjelo,“ uzavírá Morkus.