Definitivně se o osudu fotbalové sezony rozhodne v následujícím týdnu. „Budeme respektovat, co přikáže FAČR (Fotbalová asociace České republiky). Pokud by se začalo hrát někdy kolem Velikonoc, bylo by to ještě možné do konce června dohrát, ale jinak to nepřipadá v úvahu,“ říká předseda Okresního fotbalového svazu (OFS) Jihlava Jindřich Skočdopole, který tak bude s napětím sledovat, jak dopadne pondělní výkonný výbor FAČR. „Oni po nás chtěli stanovisko, které jsme poslali na Krajský svaz, a ten pak dál. Myslím, že je potřeba postupovat jednotně po celé republice. Nemělo by se stát, že by jeden okres hrál a ostatní ne,“ míní Skočdopole.

NĚKOLIK VARIANT

Podle něj by bylo nejvhodnější, ač velmi bolavé, sezonu 2019/2020 anulovat. Sám takový scénář očekává. „Za OFS jsem pro tuto variantu,“ potvrzuje, ale zároveň ví, že může být vše jinak. „Je několik variant, třeba hrát i v červenci. Jsem zvědavý, jak FAČR rozhodne. Liga bude tlačit na to, aby se hrálo, hlavně kvůli penězům. Ale třeba i UEFA je zdrženlivá, protože kdo by pak mohl hrát evropské poháry? Nedovedu si představit, že by se do nich zapojily třeba týmy ze Španělska a Itálie. Bude to velmi těžké,“ tvrdí Jindřich Skočdopole a dodává: „Fotbal se hraje přece pro lidi, bez nich by to nemělo smysl. A myslím, že na to nebude ani nálada.“

Pokud by se tak stalo, a nynější ročník by se anuloval, přišly by podzimní výsledky v okresním přeboru, třetí a čtvrté třídě, i ve všech okresních mládežnických soutěžích, vniveč!