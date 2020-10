Z VÝKOPU GÓL

Před deseti lety se hrál ve Staré Říši krajský přebor a domácí FSC hostil Pacov. Zápas spěl do konce za jasného stavu 4:0. Ale po závěrečném hvizdu se mezi fanoušky a hráči mluvilo o něčem jiném než o výhře domácích. Pozdvižení obstaral hostující gólman Tomáš Hartl, který v 82. minutě zlikvidoval šanci, a pak poslal míč daleko od své branky. Balon plachtil vzduchem a nečekaně ho zastavila až síť v brance Staré Říše! Domácí gólman Korovjak totiž uklouzl a nedokázal zabránit překvapivé trefě přes celé hřiště.

Z ÚSMĚVU ZDĚŠENÍ

Víte, jak to bolí… Když vás někdo do oněch míst trefí? To poznal jeden z obránců Velkého Beranova v zápase v Přibyslavicích (2:2). Bleskurychle to okomentoval jeden z domácích fanoušků. „Tak dneska tě v noci manželka nepochválí.“ I přes zjevnou bolest se musel dotyčný fotbalista hořce pousmát. Tábor hostujících fanoušků přispěchal s odpovědí: „Tak to vypadá, že bude v nemilosti i v pondělí a úterý.“ Načež to doplnil ještě fanoušek Přibyslavic. „Tak zaskočí soused.“ V tu chvíli se úsměv obránce změnil ve zděšení.

DVĚ DESÍTKY ZA DVA DNY

Před rokem, v polovině října, se fotbalisté třešťského C týmu zapsali do klubové historie. Tehdy je o víkendu 19. a 20. října čekaly dva zápasy v boji o čelo tabulky ve čtvrté třídě. Oba startovaly o půl třetí a oba měly na chlup stejný průběh. Poločas 4:0 pro domácí, konečný výsledek 10:0 pro domácí! Během čtyřiadvaceti hodin se povedlo něco unikátního a něco, co se bude jen stěží opakovat. Zkušení a vyzrálí fotbalisté „céčka“ se tímto činem bezpochyby zapsali tučným písmem do historické kroniky třešťského fotbalu.

OBRANA Z MATADORŮ

Fotbalisté Sapeli Polná vsadili v této sezoně krajského přeboru a domácím utkání s Náměští na zkušenost. Hosté narazili na obranou tvrz matadorů. V brance stál sedmačtyřicetiletý Ivan Rezničenko, před kterým tvrdil muziku stejně starý Petr Tržil. Vedle něj operoval čtyřicetiletý Tomáš Reiterman, a na straně ve stejný rok narozený Petr Barák! Věkový průměr srazil o něco níž pouze pravý bek Martin Boháček (31). Dohromady měla defenziva Sapeli Polná dvě stě pět let! To však nezabránilo tomu, aby zadáci nedovolili soupeři skórovat a podílelil se na vítězství 3:0.