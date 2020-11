Nadějov byl suverénní, o tom není pochyb. Už jen pohled do tabulky jasně hlásí, že to byl podzim jako hrom. Takřka osm vstřelených gólů na zápas hovoří za vše. Soupeři, kteří nastupovali na trávník a proti stál nadějovský tým, tušili, že body na place snad ani neleží. Spíš byla otázka, jaký debakl si odnesou.

A nadějovský výběr, do jehož řad přišel před sezonou bývalý jihlavský kanonýr Tomáš Kaplan, je rozdával na počkání. Všichni, kromě celku Čeřníč B/Čerevený Hrádek, dostali výprask. Pouze tento spojený tým dostal lídra do úzkých a ještě v 83. minutě držel nadějné skóre 3:3. Chvíli nato ale Karel Klimeš rozhodl o tom, že hosté se na vítězné vlně udrží. Jejich podzimní bilance je úctyhodná. Deset zápasů a třicet bodů. Takovým ziskem se může pochlubit jen málokdo.

Ale pozor! Výborná byla na podzim i záloha Bedřichova, která klopýtla jen dvakrát. Hned na začátku prohrála s již zmiňovanou Čeřníčí B/Červeným Hrádkem, která tak ukázala, že na favority zahrát umí. A na konci remizovali Bedřichovští s Rantířovem B. Ztrátu na lídra mají tedy pětibodovou, a když k tomu přičteme fakt, že je ještě vzájemný duel s Nadějovem čeká, mohlo by být na jaře zaděláno na zajímavou zápletku dvou suverénů.

Na opačném pólu tabulky jsou vyskládaná čtyři „béčka“ v řadě. Poslední je to puklické, které získalo jen dvě výhry. Ale zcela bez šance na jaře nebude, jelikož osmý Hybrálec má jen o šest bodů víc. I tady to bude zřejmě otevřené a do boje o záchranu bude „namočených“ hodně výběrů.