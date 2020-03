„Samozřejmě záleží na trenérech, ale chtěl bych chytat za béčko,“ říká.

Máte po dvou letech hlad po velkém fotbale?

Chci se vrátit. S předsedou Staré Říše panem Nedvědem jsem domluvený, že bych mohl pokračovat v béčku.

Takže už se chystáte na návrat?

Bude záležet na trenérech a na situaci. Stará Říše má v kádru divizního áčka momentálně dva velmi kvalitní brankáře, trojku dělá kluk z béčka, uvidíme, jak se situace vyvine.

Karel Neuman



Narodil se 30. 3. 1979.



S fotbalem začínal v Bedřichově. Prošel mládeží Českých Budějovic, působil ve Vodňanech, Prachaticích, v druholigových Ratíškovicích, Čáslavi, Chrudimi, jaro 2005 strávil ve slovenské prvoligové Rimavské Sobotě, poté působil ve Velimi, v jihlavském třetiligovém B-týmu, divizní Líšni a Staré Říši, se kterou postoupil v roce 2013 z krajského přeboru do divize. V říjnu 2017 napadl v zápase okresního přeboru rozhodčího a dostal dvouletý disciplinární trest.

Připravujete se nějak?

Samozřejmě se celou dobu nějak fyzicky udržuji, ale s týmem netrénuji. Beru to tak, že jsem až čtvrtý v řadě, ale nebojím se, že bych zápas okresního přeboru nezvládl.

A nechtěl jste jít někam, kde byste měl jisté místo?

Nabídky z nižších soutěží byly, ale rozhodl jsem se takhle.

Jak se zpětně díváte na incident, kvůli kterému jste dva roky nehrál?

Troufnu si říct, že rozhodčí tehdy ten zápas nezvládl, což ale samozřejmě není výmluva pro to, co jsem udělal. Byla tam mela a já ho rukavicí chytil za obličej. Nic hrozného, ale on k tomu přidal kotoul vzad a udělala se z toho velká kauza. Byl jsem i na policii podávat vysvětlení, chytila se toho televize.

V divizním áčku jste už tou dobou byl spíše náhradníkem, smiřoval jste se, že už budete chytat jen okresní přebor?

Jasně, vždyť mi tehdy bylo 38 let, už předtím se podařilo získat Martina Jíchu, který svoje kvality prokazuje dodnes. I proto nebyl můj trest pro Starou Říši bolestný a nešlo o takový průšvih. Navíc i možná tohle pomohlo angažování Romana Dutky, který teď byl hostovat ve třetiligové Hostouni, předtím ho měla Jihlava. Momentálně má klub nejlepší a nejvyrovnanější brankářskou dvojici v celé divizi. I proto nepředpokládám, že bych se do áčka ještě vrátil. To by se muselo stát já nevím co.

Neuvažujete, že byste jim dělal trenéra?

Na to jsem časově zaneprázdněný, navíc Martin Jícha je natolik zkušený brankář, že si svou přípravu obstará sám. Já tam nejsem potřeba.