Společná oslava. Již devadesát let se hraje v obci Cejle na Jihlavsku kopaná. Toto významné výročí si místní fotbalisté připomněli v sobotu vzpomínkovým utkáním legend a matadorů klubu. A protože se v obci nehraje jenom fotbal, s oslavami se přidali také myslivci, šachisté a dobrovolní hasiči.

Fotbalisté zahájili svoji činnost, jako první sportovci v obci, v roce 1933. Tehdy ještě hráli na malém hřišti v místech dnešní autobusové zastávky. Ale už o tři roky později získal TJ Cejle od obce pozemek na kraji lesa.

Během devadesáti let se v Cejli kopaná přestala dvakrát provozovat. Nejprve za okupace v roce 1943, později ještě v letech 1996 až 1999.

Tehdy fotbalisté obnovili svoji činnost v nejnižší soutěži, v současnosti hrají okresní přebor Jihlavska. A věří, že by budoucnost mohla být i zajímavější. „Máme tři žákovská družstva,“ prozradil předseda oddílu Jan Zlatuška. „Dorost sice zatím nenaplňujeme, ale snažíme se šikovné šestnáctileté kluky začleňovat už do mužstva mužů.“

V pěkném sportovním areálu TJ Cejle ale neslavili pouze fotbalisté.

Po zmíněném utkání byla na vedlejším tréninkovém hřišti zahájena společná oslava s dalšími cejleckými spolky.

Myslivecký spolek Skalka Cejle si připomněl sto let založení Českomoravské myslivecké jednoty, Sportovní šachový klub Cejle čtyřicet let své činnosti a Sdružení dobrovolných hasičů Cejle deset let od svého obnovení.