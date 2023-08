Ždírec i Cejle v prvním kole prohrály. Vzájemný duel byl tak soubojem o první body v sezoně. O ty se nakonec oba celky podělily. „Nepovedené utkání,“ uvedl pro Deník Jan Mikeš z Cejle. „Když jsme vedli 4:1 a odjížděli jen s remízou, to se nehodnotí dobře.“

Smutná slova pronesl i přesto, že sám v utkání skóroval třikrát. Na začátek ročníku dobrá střelecká forma. „Doufám,“ pousmál se Mikeš. „Byl bych rád, kdyby se mi takto dařilo i dál. Ale samozřejmě k tomu přispěl celý tým, to nebyla jenom moje zásluha.“

Šest gólů za půli. V áčku je velká konkurence, člověk se musí ukázat, ví Chlubna

Mikeš přitom nebyl jediný autor tří branek v zápase. Domácí stíhací jízdu odstartoval dvojicí proměněných pokutových kopů Rostislav Hanus, který tak rovněž dovršil ceněný střelecký výkon.

Na penalty hosté nežehrají. „První zákrok jsem viděl na hřišti, a byla oprávněná. Na tu druhou jsem koukal zpětně na videu. Myslím si, že byla také správně nařízená. Šlo o chyby obránců, byly z toho dvě penalty a zbytečné dva góly,“ připustil Mikeš.

Závěr v režii gólmanů. Kolouch projevil fair play, Mička poděkoval vyrovnáním

Přesto Cejle do poslední minuty vedla 4:3. Vedení ale neudržela. „Od nich to byl zaprvé hodně nepovedený rohový kop. Myslím si, že to takhle určitě nechtěli zahrát,“ popisuje vyrovnávací branku soupeře Mikeš. „My jsme přitom navíc nepohlídali hráče a přední tyčku. A bylo to.“

Vloni měli fotbalisté z Cejle v okresním přeboru po špatném jaru velké štěstí s udržením soutěže. Letos chtějí odehrát sezonu ve větší pohodě. „Přišly nám posily, čtyři mladí kluci plus gólman, takže doufám, že to bude lepší,“ potvrzuje Jan Mikeš. „Na jaře nás jezdilo na zápasy jedenáct dvanáct, sotva jsme to skládali. Doufám, že těch bodů získáme víc. Ale uvidíme. Myslím si, že nejsme jediní, kdo posiloval.“