Valentová mohla změnit působiště. Laso ji hodil klub z Bratislavy. Nakonec ale Valentová nikam neodchází. „Sice stěhování na Slovensko řeším dlouhodobě, ale musela bych odejít od našeho týmu, kde to funguje. A navíc to bylo hrozně narychlo,“ odůvodnila.

Trénování se tak bude nadále věnovat hlavně jako svému koníčku. „Doteď jsem úplně neměla ambice, že se budu trénování věnovat kariérně. Mám to jako zábavu,“ dodává.

Výběr hrající Moravskoslezskou ligu se tak bude dál připravovat pod její taktovkou. A už začal. „Třetí týden přípravy odjíždíme na soustředění do Štoků,. Chtěli bychom tam sehrát i nějaké přípravné utkání.,“ plánuje Kateřina Valentová.

Přípravné zápasy

15. 8. Pardubice

22. 8. turnaj v Třebíči

29. 8. Č. Budějovice

Ráda je i za to, že tým okysličila mladá krev. „Nakonec přišly čtyři žákyně. Jsou to šikovné holky, zapadly skvěle. Díky tomu jsme na nějakých dvaceti hráčkách. Navíc i s kolenem gólmanky to vypadá lépe,“ potěšilo trenérku Vysočiny.

V novém ročníku ligy se jihlavské fotbalistky střetnou jen s pěti soupeři. „Bohužel se to smrsklo, ale zůstaly tam kvalitní celky. Přibylo béčko Baníku, takže by to nemuselo být špatné,“ doufá.

Vysokými ambicemi se ale neohání. „Postup si za cíl nedáváme. Necháme to na výkonech a výsledcích. Myslím, to na to nemusíme spěchat,“ .dodává Kateřina Valentová.