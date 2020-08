Po remíze 2:2 měli oba trenéři rozporuplné pocity. „Po první půlce je bod málo. Po druhé jsme za něj mohli být rádi,“ potvrzuje kouč Černíče František Distel, a jeho kostelecký kolega David Votava přikyvuje. „První půlka byla katastrofa, za tu by byl bod zlatý. Ale když nakonec vedete deset minut před koncem 2:1, jste i zklamaný.“

O osudu utkání mohlo být podle obou rozhodnuto po pětačtyřiceti minutách. „Minimálně čtyři jasné šance jsme nedali, chodili jsme sami na brankáře, ale řešili jsme to ukvapeně, špatně,“ lamentoval nad bídnou koncovkou Distel, jehož tým proměnil jen jedinou příležitost. „Oni mohli vést klidně 4:0, a bylo by po zápase,“ je si vědom Votava, že hosté měli štěstí.

A díky tomu se dokázali dostat zpět do hry. Po změně stran totiž skóre otočili. „Soupeř se otřepal, dal šťastný gól, pak přišla naše chyba, a byl problém. Naštěstí přišel tlak a jasná penalta, takže jsme brali aspoň ten bod,“ doplňuje trenér Černíče. „Bohužel se ukázalo, že máme mladý mančaft, nezkušený. Zbytečně jsme se stáhli, a tu penaltu domácím darovali. To byl nesmysl. Ale je to bod z prvního kola, uhraný venku. Bereme to,“ dodává Votava.