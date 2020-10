Po pěti kolech mělo „céčko“ Telče na kontě plný počet patnácti bodů, a když přijela na její hřiště Smrčná, která měla do té doby jen dvě výhry, čekala se jasná výhra suveréna soutěže.

Jenže hosté sex papírovým předpokladům vzepřeli! „Vůbec jsme to nečekali a myslím, že všichni soupeři budou překvapení, jak to skončilo. Zvedli jsme si tím limit,“ tvrdí po výhře 7:4 jeden ze strůjců výhry Michal Sova.

Soupeř před zápasem vzbuzoval respekt, ale na to Smrčná očividně nedbala. „Jeli jsme tam s tím, že to je lídr celé třídy, který už je dlouhou dobu bez prohry. O půlce to ale bylo 4:1 a my si řekli, že nesmíme povolit. A podařilo se. Celý náš tým to tam neskutečně odmakal. Byl to neuvěřitelný výkon a po zápase jsme si pořádně zařvali,“ liboval si po výhře 7:4 Michal Sova.

On sám zatěžkal konto lídra pěti přesnými zásahy! „Tři nebo čtyři góly jsem už dal, ale pět ještě ne. A zrovna proti takovému soupeři. Super zážitek!“ těšilo Sovu.

A jaké góly v sobotu dával? „Poprvé jsem trefil odražený skákavý balon k tyči, a to, že jsme takhle brzy vyrovnali, nám zvedlo sebevědomí,“ nastiňuje kanonýr víkendu, který do půlhodiny zkompletoval hattrick. „Jednou jsem vybojoval balon a šel sám na brankáře, který zůstal na čáře, takže jsem měl dost prostoru to dát kolem něj. A třetí byl po parádním centru Petra Hableho, který mi to poslal na hlavu, a to nešlo neproměnit,“ doplňuje Sova.

Svůj gólový apetit si přenesl i do druhé půlky. Důležitá byla jeho čtvrtá trefa, kterou zareagoval na telčské snížení. „Náš kapitán vystřelil, gólman to jen vyrazil a já to dorazil,“ popisuje pětadvacetiletý fotbalista. „Pak jsem před vápnem levačkou obehrál hráče a sedla mi i střela, šlo to k tyči,“ přidává svůj pátý úspěch.