Už poněkolikáté se TJ Sokol Puklice přesvědčil, že věrnost a oddanost projektu Kopeme za fotbal se vyplatí. Radost z úspěchu v soutěži Výkopná měli Pukličtí velikou. „Byli jsme hodně rádi, protože jsme vyhráli poukázku na pět tisíc na občerstvení a pět tisíc na kapelu i tři sudy,“ poukázal na skvělou cenu předseda klubu Kamil Prchal.

Aby jeho tým uspěl, musel být znovu velmi aktivní. A soutěž byla hodně napínavá. „Náš hlavní cíl bylo skončit do desátého místa, a to se povedlo. Na první místo jsme ani nemysleli,“ přidal Prchal, který prozradil úspěšný recept. „Dali jsme to na facebook. Sledovala to celá ves, známí, prostě všichni,“ doplňuje.

A protože bylo možné sledovat hlasování a jeho průběžné pořadí, byly to nervy. „Poslední dny se to pořadí stále měnilo. Myslím, že jsme tři čtyři dny před koncem dokonce z té první desítky vypadli, ale pak jsme se tam vrátili a už tam zůstali,“ užili si v Puklicích zábavu i v tomto směru.

Nakonec získal TJ Sokl takřka pět a půl tisíce hlasů, což znamenalo pátý nejlepší výsledek! „Naším cílem je dál se snažit, být co nejvýš a určitě nějaké ceny ještě získat,“ má jasno Prchal.

Díky tomu se mohla akce s názvem Výkopná udělat. Před startem soutěže se to nestihlo, a tak jí Puklice nachystaly na druhou zářijovou sobotu. Vše mělo nastartovat domácí utkání šestého kola okresního přeboru s rezervou Telče, která ale nedbala na to, že se plánuje na hřišti po utkání oslava, a domácí porazila 2:1. Možná i proto, že právě v soutěži od Gambrinusu skončilo „béčko“ Telče hned za Puklicemi! Ale i rezerva SK se mohla radovat z Prémium balíčku a stejných cen. „Výsledek nám ale náladu na výkopné nezkazil,“ ujišťoval předseda TJ.

Pojala se velkolepě. „Byli zvaní všichni. Nechali jsme to rozhlásit v rozhlase. Dostavilo se asi devadesát lidí a mělo to dobrou atmosféru. Bylo prasátko, které jsme nechali udělat za vyhrané peníze. Každý ale ještě něco přispěl, aby toho bylo dostatek,“ nastiňuje Prchal.

O zábavu se ale kapela, na kterou bylo také vyčleněno pět tisíc, nestarala. „Kvůli místu a tomu, že to kvůli covidu muselo být jen venku, jsme si pozvali DJ, který už tu párkrát hrál. Byl osvědčený. A všichni jsme si to užili, myslím, že se to protáhlo až do tří do rána,“ usmál se předseda klubu.