K okresnímu přeboru a třetí třídě, které už mají jedno kolo za sebou, se přidá o tomto víkendu i nejnižší fotbalová soutěž mužů na Jihlavsku. Ve "čtyřce" se ale odehraje jen jeden mač.

Druhé kolo okresního přeboru nabídne dva mače, ve kterých si to rozdají celky, jenž začaly vítězně. Udržet se na této vlně pokusí v souboji "béček" buď to loucké, nebo to třešťské. Střítež se pokusí přibrzdit rozjeté Kněžice, které v úvodním dějství deklasovaly Bítovčice 10:0!