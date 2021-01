V úterý 9. února od půl páté v Dělnickém domě. To je datum, čas a místo, kde má OFS Jihlava v plánu uspořádat letošní premiérovou valnou hromadu. „Oslovili jsme kluby, aby navrhovaly kandidáty na předsedu a členy výkonného výboru OFS a členy revizní komise. Doufám, že se objeví nové tváře,“ přála by si Marie Sobotková, sekretář jihlavského okresního svazu.

Ta doufá, že valná hromada proběhne. „Snad se v té době už bude moci uskutečnit. FAČR (Fotbalová asociace České republiky) zvažuje další varianty, že by se mohly valné hromady odložit na jiné termíny. My bychom ji měli podle dosavadního plánu udělat nejpozději do patnáctého února. Musíme čekat,“ doplňuje.

Jedním z hlavních bodů bude volba předsedy. Tím stávajícím je Jindřich Skočdopole, a zdá se, že protikandidáta mít nebude. „Zatím nemám informace o tom, že by nějaký byl. V klubech se spíše řeší jiné věci, protože ta situace je složitá. Navíc pan Skočdopole není konfliktní, a nikdo nemá zájem, aby skončil,“ podotýká Sobotková.

Neméně očekávané bude řešení jarní části všech okresních soutěží. Zvládnou se dohrát? „Máme připravenou termínovku na jaro. Chceme začít brzy, už čtrnáctého března, aby se to stihlo dohrát. Podřizujeme tomu vše,“ ujistila Marie Sobotková. „Alespoň polovinu tohoto ročníku potřebujeme odehrát, aby bylo možné soutěže vyhlásit a postupy byly korektní. Ale v návaznosti na to, že už se začíná očkovat, si myslím, že za dodržování přísných opatření, i bez diváků, se hrát bude. Věříme a čekáme, že se to dohraje,“ vyslovila přání.