Batelovští zahájili druhou letošní ofenzivu. Avíza na anketu se objevovala na různých sociálních sítích. „Máme tady například skupinu fanoušků Arsenalu. Oni to dali na jejich fórum, a začaly nám přibývat i hlasy ze zahraničí,“ přidává zajímavost Šuhaj. „Hodně hlasů měla i Puklice, ale nakonec jsme to dokázali vyhrát. A i když bych tomu ani nevěřil, po kontrole hlasování jsme měli nakonec nejvíc hlasů stejně z Vysočiny.“

Batelovští i v tomto hlasování prokázali, že mají věrné fanoušky. Už letos na jaře vyhráli anketu Deníku o nejpopulárnějí klub Vysočiny. „Při anketě Deníku jsme všichni žhavili klávesnice. Měli jsme velkou touhu porazit ostatní kluby v kraji,“ ohlíží se Šuhaj. „Tentokráte to tak dlouho ani nevypadalo. Potom se objevila informace, že by u nás mohli zahrát Wohnouti, a najednou začaly hlasy přibývat. Asi za tři dny jsme se vyšvihli na nějaké sedmé místo, a lidi kolem klubu vyhlásili mobilizaci,“ směje se.

Výkopná 2021 je sportovně-společenská událost plná (ne)fotbalových aktivit. „Věřím, že přijde hodně lidí, udělali jsme pro to dost,“ pokračuje Ondřej Šuhaj, velký fanoušek batelovského klubu, pro který zajišťuje tuto akci. „Program je našlapaný. Kromě fotbalového utkání zahraje skupina Wohnout. Chceme ale i uspokojit děti, aby tady s námi vydržely. Budou tu pro ně atrakce. Skákací hrad, radar na měření rychlosti vystřeleného míče u branky a podobně.“

Nejvěrnější fanouškovskou základnu u nás mají fotbalisté 1. FC Batelov. Účastník I. B třídy na Vysočině se stal vítězem soutěže Výkopná 2021 v rámci projektu Kopeme za fotbal. V hlasování příznivců získal klub necelých osmdesát pět tisíc hlasů a může se těšit na výjimečný fotbalový den, v rámci kterého v sobotu 25. září zahraje i populární skupina Wohnout. „Bude to velký,“ těší se batelovský organizátor akce Ondřej Šuhaj.

