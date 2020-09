Jak se fotbalem bavit? Zajděte se podívat na Telč C. Přestože věkový průměr týmu je kolem pětačtyřiceti let, v nejnižší soutěži na Jihlavsku válí! Po pěti kolech má plný počet bodů a je suverénně první, a její skóre 43:11 hovoří také za vše. „Šlape nám to. Myslím, že my si tu formu držíme celoročně. Je tady skvělá parta, takoví staří pánové,“ usmívá se kapitán týmu Milan Chalupa.

A právě on se stal kanonýrem uplynulého víkendu. Třemi góly zatěžkal konto Dušejova. První úspěch zaznamenal už v 6. minutě. „Bylo to po standardce. Odrazilo se to ke mně, já to trefil z voleje a po teči protihráče to šlo do protipohybu gólmana,“ popisuje rychlé vedení.

Pak se činili jeho spoluhráči a skóre narůstalo. Milan Chalupa se poté postaral o šestý a sedmý gól. „Oba mi velmi dobře připravili spoluhráči. Byly to docela jednoduché góly,“ doplnil třiačtyřicetiletý fotbalista, jehož tým se nakonec radoval z vysokého vítězství 8:3.

Od gólů je ale podle něj v týmu hlavně někdo jiný. Roman Hejda už má na svém kontě dohromady čtrnáct tref. „On je náš střelce, který to tam sype slušně. Teď sice vyšel na prázdno, ale je to spíš na něm. Je z nás skoro nejmladší, takže co my uchodíme, on musí místo nás uběhat,“ směje se Milan Chalupa.

Pro soupeře je tedy Telč C velmi nevítaným sokem. „Nebudu zastírat, asi je to s námi také někdy nebaví. Někdy to i trochu bolí, a není se ani čemu divit, protože některé ty příděly jsou pěkné,“ tuší jeden z tahounů týmu, který postupové ambice nemá. „My to hrajeme ve dvanácti, třinácti. Mezi sebe ty mladé moc nebereme. Chceme si to hrát spíš v klidu, ťuknout si to, bavit se tím. Ambice žádné nejsou,“ potvrzuje.