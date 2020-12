Stihlo se odehrát osm kol, čili na jaře jich nebude jedenáct, ale o tři víc. To by však neměl být problém. Prostoru na dohrání bude dostatek, a prodloužený druhá část slibuje zajímavou bitvu o první příčku.

Nikoli však o postup, jelikož to vypadá, že telčský C-tým složený z matadorů klubu o vyšší soutěže stát znovu nebude. Ale o triumf se určitě popere. Během podzimu totiž opět ukázal, že kvalitu má a fotbalový um se s narůstajícím věkem neztrácí. Druhý tým tabulky nasbíral devatenáct bodů. Zaváhal jen s Růženou (2:2) a překvapivá byla domácí porážka 4:7 se Smrčnou, která se i díky tomuto skalpu vyšvihla na bronzovou příčku. „Vůbec jsme to nečekali a myslím, že všichni soupeři byli překvapení, jak to skončilo. Zvedli jsme si tím limit,“ tvrdil po výhře jeden z hráčů Smrčné Michal Sova.

Jeho tým byl také jediný, kdo vyzrál i na lídra soutěže! Smrčná hned v prvním kole přichystal porážku 1:3 Batelovu B, který poté sedmkrát v řadě vyhrál! A jelikož v Batelově fotbal „frčí“, dá se čekat, že bude rezerva 1.FC pomýšlet na postup do 3. třídy. „Funguje to tady a výborná je i komunikace mezi áčkem a béčkem, žádná rivalita tady není a klukům nevadí, když mají zaskočit za B-tým. Neberou to nijak osobně. Je vidět, že je to baví,“ těší batelovského trenéra Zdeňka Kapouna.

Ačkoliv v suterénu tabulky o žádný sestup nejde - není kam - nikdo nechce vyfasovat černého Petra a být za otloukánka 4. třídy. I tady se tedy dají čekat během prodlouženého jara bitvy o cenné body. Poslední Dušejov rozhodně nemusí nic balit, jelikož ztrácí jen pár bodíků na předposlední Hodice. Mobilizovat síly budou muset i „béčka“ Jamného a Cejle.