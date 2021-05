Loni deset bodů náskok, letos sedmibodová výhoda a znovu to vypadalo na postupový ročník, jenže opět z toho nakonec nic není. Pro kněžické fotbalisty to byly hodně smutné dva ročníky v okresním přeboru. Jak těžké je kousat tyto, vinou koronavirové pandemie, anulované sezony? „Těžké? Tak nějak jsme si už zvykly,“ ušklíbl se předseda klubu Miloslav Pařil.

Toho spíš než zmařená šance na postup štve, jakým způsobem se tady se sportovci jedná. „Nejhorší je, že ta nařízení jsou mimo chápání člověka. To nedává vůbec smysl,“ kroutí hlavou nejen nad tím, že se nemohli fotbalisté scházet venku ve větším počtu a alespoň normálně trénovat, neřku-li hrát. „Aby se dodržovaly nějaké dvoumetrové rozestupy, to je úplný nesmysl. V marketech se přitom lidi na sobě mačkají v uličkách. Mě to připadá, že potřebují prodat testy a respirátory,“ nebere si Pařil servítky.

Vrátil se ale i k samotnému fotbalu, kterým mu dělali hráči poslední roky radost. V okresním přeboru neměli konkurenci. Z posledních dvaadvaceti zápasů vyhráli jednadvacetkrát a jednou remizovali. Celkové skóre 111:20 také hovoří za vše. Jak těžké bude udržet takovou formu? „To se mě ptejte, to já nevím,“ zasmál se šéf kněžických fotbalistů.

Nicméně věří, že žádný velký výkonnostní propad nebude. „Doufejme, že to zase dáme do kupy a bude to kluky bavit. Je vidět, že to mají rádi a dělají to pro radost. A samozřejmě, že když se vyhrává, baví vás to mnohem víc,“ reaguje Pařil. „Zatím nemám žádné signály, že by měl nebo chtěl někdo končit. U těch starších kluků to asi bude těžší, vrátit se, ale ti mladí mít problém nebudou. Ti se asi hýbali,“ domnívá se. „A kluci už stejně společně trénují,“ doplnil.

A jelikož se situace zlepšuje a restrikce zmírňují, bude se moci brzy začít hrát. Alespoň v rámci přípravy. A téhle možnosti by v Kněžicích využily. „Domlouvali jsme se, že bychom, stejně jako loni, udělali takový miniturnaj. Předín, Přibyslavice, Čáslavice a my. Myslím, že bychom si každý s každým jednou nebo dvakrát proti sobě zahráli,“ plánuje Miloslav Pařil.

Zároveň přiznal, že by se rád vrátil zpět do krajské soutěže, kterou si v Kněžicích už zahráli. „Když ti kluci takhle hrají, tak by to chtělo si ještě bétřídu zahrát. Ale hlavní je, aby odehráli všechno naplno a neodflákli to,“ tvrdí předseda klubu. „Důležité je, aby se to proočkovalo a už se to neopakovalo,“ přeje si a na závěr s úsměvem dodává: „Dobrá zpráva je, že se nám zlepšila tráva. To je aspoň na té dlouhé pauze pozitivní.“