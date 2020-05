Pandemie koronavirem a s ní spojená vládní opatření a omezení zapříčinily, že velká „stovka“ se v obou fotbalových klubech letos neoslaví. „Oficiálně jsme to už zrušili a odložili na příští rok,“ zní shodně z obou táborů.

Důvody jsou jasné a pochopitelné. Oslavy měly být hlavně pro veřejnost, která by se musela omezovat. A to by v tomto období nešlo. „Za současné situace to nemá smysl. Po hygienické stránce by to v tuto chvíli nebylo možné zajistit,“ tvrdí třešťský Jaroslav Kříž. „Chtěli jsme to udělat důstojné. Předpokládali jsme, že by mohlo přijít dohromady kolem tisíce lidí. Všichni se těšili. Myslím, že by to byla povedená akce,“ říká hrající trenér Telče Jiří Nerad.

I on se podílel na plánování stoletého výročí. „Bylo nás asi pět, kteří jsme se tomu věnovali. Času to zabralo dost, protože jsme to brali zodpovědně. Měla přijet stará garda Slavie Praha. Vymyšlený byl program pro všechny. Večer měla být zábava,“ nastiňuje. „Samozřejmě nás to mrzí, ale oslavy si ujít nenecháme. Odložili jsme je na příští rok,“ dodává Nerad.

Takřka stejně to dopadlo i v Třešti. „Bude to v létě příštího roku. Alespoň na ty přípravy máme víc času,“ bere to s nadhledem Kříž. „Samozřejmě spousta věcí byla rozjednaných, domluvených. I nějaké peníze se investovaly. Ale snažíme se se všemi domluvit, aby se to převedlo na příští rok. Byl i domluvený zápas s osobnostmi. Plánovali jsme udělat z toho celodenní akci, pro malé děti, rodiče. Slavit jsme chtěli až do noci,“ doplňuje Kříž, který stejně jako v Telči očekával tisícovou návštěvu.