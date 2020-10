Pouze šest zápasů stihly odehrát jihlavské fotbalistky v novém ročníku MS ligy žen. Jenže dobrá nálada, která panovala v loni, se rozplynula. „Tenhle podzim nám vůbec nevyšel,“ potvrzuje trenérka Kateřina Valentová. „To, co jsme očekávali minulý rok, když jsme byli nováček a mysleli si, že to bude špatné a zaplatíme za to daň, přišlo letos a prožili jsme to se vším všudy. Byl to nezvyk, protože loni jsme byli v laufu, vykolejilo nás to,“ doplňuje.

Překvapená z výsledkových nezdarů trenérka byla, ale na druhou stranu tušila, že jednoduchá sezona její svěřenkyně nečeká. „Už přípravné zápasy tomu nasvědčovaly. Až na turnaj v Třebíči, kde jsme ale hrály s divizními celky, se nám nedařilo. Proto jsem čekala, že to nebude procházka růžovým sadem,“ tušila.

Potvrdil to hned první duel sezony. V Havířově prohrála Vysočina vysoko 1:9! „Těžko se to dá hodnotit objektivně, ale podle mě to bylo vedeno špatně rozhodcovsky. Čtyři góly jsme dostali z ofsajdu. Ale tím nás nechci omlouvat. Na úvod to nebylo zrovna povedené,“ je si vědoma Valentová špatného rozjezdu.

Formu hledal jihlavský výběr marně. „Opravdu se dá říci, že jsme na ty týmy zkušeností a vůbec celkově neměli,“ uznala trenérka, jejíž celek prohrál pětkrát. „Chtěli jsme hrát svůj fotbal, ale něco nám chybělo a ve většině utkání jsme neměli šanci bodovat,“ přiznala.

Nicméně jednou to vyšlo. V Nových Sadech hosté z Vysočiny vyhráli 4:2. „Olomouc je v té soutěži opravdu nejslabší a je dobře, že jsme je porazili. Poslední flek je nepříjemný, z něj jsme utekli,“ potěšilo Valentovou.

Špatné výsledky ji radost nedělaly, ale přetěžkou hlavu si z nich nedělá. „Brali jsme to realisticky. I když se nedařilo, snažili jsme se holky povzbuzovat, ať mají hlavy nahoře,“ tvrdí jedna z kouček FKM. „Před sezonou jsme do týmu vzali další mladé holky, teď by k nám měly přijít další. A jestli se něco nestane a zimní příprava začne normálně, tak se vrhne do trénování a budeme se snažit co nejlépe připravit na jaro. Já to beru tak, že jsme amatérky a nejdůležitější je, aby nás to bavilo. Holky mají dobrý přístup a jen o tabulce a výsledcích to není,“ dodává Kateřina Valentová.