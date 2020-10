Duo Navrkalová, Hamříková ukázalo, že zápasy z anglické, španělské, italské nebo francouzské nejvyšší soutěže se dají natipovat více než dobře. Z deseti mačů se trefily osmkrát a získaly šestnáct bodů! Mezi nimi se také rozhodovalo o nejlepším tipujícím kola. A díky přesnější Supertrefě (padlo 31 gólů) se z ceny v podobě balení piva Gambrinus (vyzvednutí po tel. domluvě na 724 937 002) může radovat Martina Navrkalová z Brtnice.

Na čele „pelotonu“ se dál drží dvojice Vodová, Neuvirt, ovšem na záda jim dýchají s pouhou tříbodovou ztrátou Havel s Kutílkem.

Mezi týmy to naopak vypadá velmi dobře pro Vodáky. To využili zaváhání Slavie, jenž ztratila druhé místo. Lídr má tím pádem v čele před druhým Baníčkem náskok jednadvaceti bodů. Ani to ale v souboji týmů není tak jednoznačné vedení, aby s tím soupeři nemohli něco udělat.

JEDNOTLIVCI

1. místo

JI0017 Tomáš Neuvirt, H. Brod 7 78

JI0025 Hana Vodová, V. Mez. 7 78

3. místo

JI0016 Miroslav Havel, Termesivy 10 75

JI0037 Petr Kutílek, H. Heřm. 10 75

5. místo

JI0034 Marie Koláčná, Lhotka 10 72

6. místo

JI0014 Filip Dymáček, H. Brod 10 69

JI0015 Pavel Janďourek, H. Brod 10 69

JI0035 Veronika Koláčná, V. Mez. 10 69

JI0024 Josef Voda, V. Mez. 10 69

10. místo

JI0045 Martina Navrkalová, Brtnice 16 67

11. místo

JI0026 Daniel Pěchota, Olší n. O. 7 65

12. místo

JI0011 Miroslav Běhounek, Kouty 10 64

JI0033 Ondřej Koláčný, V. Mez. 10 64

JI0038 Hana Kutílková, H. Heřm. 10 64

15. místo

JI0032 Michal Koláčný, D. Rads. 10 63

16. místo

JI0029 Josef Voda ml., V. Mez. 1 60

17. místo

JI0008 Jan Doležal, Brtnice 10 57

18. místo

JI0044 Karel Sobotka, Kněžice 13 55

JI0042 Marcela Hortová, Slavice 8 55

JI0040 Leoš Pelánek, D. Heřm. 8 55

JI0039 Ladislav Pelánek, D. Heřm. 8 55

JI0041 Vítek Pelánek, D. Heřm. 8 55

23. místo

JI0005 Josef Doležal, Brtnice 10 54

JI0031 Hana Vodová ml., V. Mez. 7 54

25. místo

JI0028 Martin Voda, V. Mez. 7 51

JI0027 Hana Pěchotová, Olší n. O. 1 51

27. místo

JI0007 Barbora Doležalová, Brtnice 10 48

JI0002 Blanka Janová, V. Mez. -2 48

29. místo

JI0012 Václav Pojezný, Polná 13 46

JI0036 Otto Doležal, Bezděk. 10 46

31. místo

JI0010 Yveta Hamříková, Jihlava 16 45

JI0009 Josef Háněl, Jihlava 10 45

JI0030 Josef Voda nejm., V. Mez. 1 45

JI0003 Miroslav Kadela, Měřín -2 45

35. místo

JI0013 Michal Burda, Jihlava 11 42

JI0006 Irena Doležalová, Brtnice 10 42

37. místo

JI0043 Bedřich Navrkal, Brtnice 7 37

38. místo

JI0001 Marie Kadelová, Měřín 10 36

39. místo

JI0046 Milan Parýzek, H. Brod 10 31

40. místo

JI0004 Antonín Jan, V. Mez. 10 9

41. místo

JI0020 Petr Liška, Jihlava 0 8

42. místo

JI0023 Pavel Mazal, Jihlava 0 5

43. místo

JI0019 Adam Krejčí, Jihlava 0 2

JI0018 Michal Novák, Jihlava 0 2

JI0021 Marie Nováková, Jihlava 0 2

46. místo

JI0022 Alois Kourek, Jihlava 0 -1



TÝMY

1. místo

Vodáci 37 291

2. místo

Baníček 40 268

3. místo

Slavia 25 263

4. místo

Pel-bus 32 220

5. místo

Slavia II 16 210

6. místo

Tipéři 40 201

7. místo

Autobusáci JI 49 200

8. místo

Kopálisti 16 138