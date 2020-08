Telč v prvním kole remizovala doma se Světlou nad Sázavou 2:2, pak prohrála v Košeticích 1:3 a o víkendu nezvládla další domácí mač. Mírovka si odvezla všechny body po výhře 3:2. „Prohráli jsme zaslouženě,“ přiznal trenér SK Telč Jiří Nerad mladší.

A také ví proč. „My teď hrajeme strašně špatně. Nezvládáme hlavně začátky. Nenastoupíme do utkání koncentrovaní, nejsme stoprocentně soustředění, prohráváme všechny souboj, jsme druzí u míčů a faulujeme,“ vypočítává nešvary.

Z toho vyplynulo i narůstající skóre ve prospěch Mírovky, které se povedl zejména vstup do druhé půlky. „Dostali jsme dva góly během dvou minut. Jednou propadl gólman v souboji a oni se prosadili hlavou, vzápětí přišla krásná střela z první do šibenice,“ poukazuje Nerad na góly Netopilíka a Bláhy. A jelikož už v prvním dějství udeřil Semelka, ztrácela Telč v 48. minutě už tři branky!

Tuhle facku ale zřejmě tým kouče Nerada potřeboval. „My začínáme hrát, až když dostaneme góly. Začali jsme předvádět naší hru, byli jsme lepší, ale otáčet z 0:3, to se nepovede každý den,“ je si vědom, že manko bylo veliké.

Ale na drama Telč zadělala. Dokonce během jediné minuty. Z penalty snížil Smejkal, hned nato udeřil Žákovský. A mohlo být ještě veseleji! „Pak nastřelil Jančo břevno, a ještě jsme tam měli nějaké náznaky šancí. Ale už jsme to nedokázali vyrovnat, nebo otočit,“ pokrčil rameny Nerad.

Jeho tým tak na prahu nové sezony není v ideálním rozpoložení. „Tři kola, jeden bod, to je bída. To jsme neplánovali,“ bilancuje. „My to hlavně musíme změnit v hlavách. Je to o psychice. Nesmíme být už tak svázaní na začátku zápasu. Vstupovat do něj mnohem víc namotivovaní,“ má jasno kouč, který ví, co by mohlo pomoci. „Dát první gól. Loni jsme skoro všechny zápasy vedli, minimálně doma. A teď tři zápasy jsme inkasovali jako první,“ uzavírá Jiří Nerad.