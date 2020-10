Proč jste obnovil kariéru a zakotvil zrovna v Nadějově, který hraje druhou nejnižší soutěž na Jihlavsku?

Fotbal jsem už čtyři roky nehrál, ale před sezonou šli do Nadějova dva kamarádi z Polné a já se s nimi dal do řeči. A jelikož mi chybí starty ve třetí a čtvrté třídě, abych si zahrál ve všech soutěžích, tak jsem se s Nadějovem domluvil.

Kdy vás napadlo dosáhnout na tuto zajímavou metu?

Jak jsem končil v divizi, tak jsem si říkal, že jsem hrál už ve všech soutěžích, kromě dvou. Pak na to přišla řeč u piva a kluci z Brzkova mi říkali, ať jdu za ně hrát. Ale v tu dobu mi ten fotbal ještě tak moc nechyběl. Až po těch čtyřech letech jsem si říkal, že bych to mohl zkusit. A byla to shoda náhod, že mí kamarádi šli do Nadějova.

Už máte spadeno na „čtyřku“, bude další přestup?

Příští rok už mám rozjednané Jamné B, kde hraje můj velký kamarád Láďa Říha, abych si zahrál i čtvrtou třídu, a budu to mít kompletní. (smích) Ale člověk v téhle době neví, co bude zítra. Uvidíme.

V nadějovském dresu je vidět, že jste góly nezapomněl dávat. Z jakých pozic se trefujete?

Většinou mě to trefí. (smích) Ne, dávám góly z různých pozic, ale tak nějak si to připravu-jeme vzájemně. Určitě nějak nechrtím. Nehraji tak, že potřebuji dát co nejvíc gólů. Je jedno, kdo je dá. Hlavní je, aby nás to bavilo a udělali jsme si trochu žízeň.

Takže cílem vyhrát krále střelců, jako se to povedlo ve druhé lize nebo krajském přeboru, není?

Takový cíl si rozhodně nedávám. Je jedno, kdo ty góly dává. Nevím, kolik vůbec stihnu odehrát zápasů. Hlavní je, aby se nám dařilo jako týmu.

Vyslechnete si během utkání nějakou tu narážku od soupeřů v podobě: Co ten tady dělá?

Občas jo. (smích) Ale všichni soupeři byli zatím v pohodě. Trochu jsem se bál, aby nehrozilo nějaké zranění, ale zatím panuje absolutní spokojenost. I s kluky od soupeřů si pokecáme. Nic se nehrotí.

A co fanoušci, od nich nějaká ta narážka nebyla?

Taky, ale myslím, že převažují ty pozitivní. Přece jen ve dvaačtyřiceti letech mám nárok jít si zahrát pro zábavu. A já se rád dám s každým do řeči a jsem rád, že to do Nadějova přilákalo celkem dost lidí z Polné. A že se tam trochu zvedla i výtočnost piva. (smích)

Hrál už na vás někdo osobku?

Dost často. Chodí se se mnou pomalu i napít. (smích) Ale já se tím nijak nezatěžuji. Spíš se vždycky snažím udělat na hřišti pohodu. Abychom se bavili my, i diváci.