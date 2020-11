1. A TŘÍDA – SK. A

TJ SLAVOJ TŘEŠŤ

(8. místo – 15:15 - 11 bodů)

Začátek sezony nevypadal tak špatně. Po úvodní domácí a těsné porážce od podzimní štiky Nového Rychnova se Třešť vzpamatovala. Dvě výhry a dvě remízy v řadě ji posunuly do středu tabulky, kde však nakonec také zakotvila. Nahoru to nešlo, i proto, že Slavoj nezvládl obě velké derby, ve kterých chtěl moc uspět. Těžce nesl porážku v Telči, a když neuspěl ani v Černíči, a v desátém kole padl i doma s vedoucí Kamenicí, znamenalo to pouhých jedenáct bodů.

ZNÁMKA DENÍKU: 3

TJ PODYJÍ ČERNÍČ

(10. místo, 15:29, 10 bodů)

Minulý rok měla Černíč na svém kontě po třinácti kolech jen šest bodů, a tak se dá úvod letošní sezony považovat za zdařilý. I proto, že má oproti některým soupeřům ještě zápas k dobru. Se čtyřmi nerozhodnými výsledky na kontě je remízovým králem soutěže. Dvakrát v derby, s Telčí a Kostelcem, honila bod na poslední chvíli, v Mírovce zase o výhru v závěru přišla. Nejvíce si v Černíči cení výhry nad rivalem z Třeště, a důležitý byl i skalp Leštiny. Svěřenci trenéra Distela mají solidní základ před jarní vydatnou porcí zápasů.

ZNÁMKA DENÍKU: 2-

SK KOSTELEC

(13. místo – 11:28 – 6 bodů)

Kostelecký celek zažil zlý podzim. Kouč Votava šel do soutěže s hodně nezkušeným kádrem, jelikož několik tahounů odešlo, a bylo to znát. Po pěti úvodních kolech pouhé dva body na kontě začaly trenéra nezklidňovat. A když přišly další tři nezdary v řadě, bylo jasné, že SK čeká boj o záchranu. Kostelec se dostal do nelehké situace někdy až ledabylými chybami, které soupeři s díkem trestali. Z úplného suterénu tabulky se dostal až v závěru nedohraného podzimu a ziskem čtyř bodů!

ZNÁMKA DENÍKU: 4

SK TELČ

(14. místo – 13:31 – 5 bodů)

Největším podzimním zklamáním je rozhodně Telč, která přezimuje na dně tabulky s pouhými pěti body. Sice má ještě zápas k dobru, ale to je slabá náplast na nepovedenou první část sezony. Fotbalisté SK přitom měli v nové sezoně budit respekt, alespoň díky loňskému výborně zvládnutému podzimu, během kterého nasbírali 21 bodů! Jenže místo role černého koně si vytáhli kartu černého Petra. Tým hrajícího trenéra Nerada tápal a jediné, co se mu povedlo, bylo derby s Třeští. To je však zatraceně málo!

ZNÁMKA DENÍKU: 4-

1. A TŘÍDA – SK. B

TJ JISKRA DOBRONÍN

(5. místo – 27:19 – 16 bodů)

Start byl parádní. Po třech kolech plný počet bodů pasoval Dobronín znovu do role hlavního favorita soutěže, stejně jako tomu bylo před rokem, kdy byl na konci první části jen o skóre druhý. Jenže v závěru to už nebylo to pravé ořechové. Tým kouče Chramosty začal klopýtat, třikrát v řadě remizoval. Mrzet musí hlavně ztráty v Koutech a s Želetavou. Obou soupeři vyrovnali až v závěru. A tečka se také nepovedla. Šlágr v Měříně rozhodli domácí dvě minuty před koncem. Mohlo být veseleji a Dobronín se tím zřejmě připravil o jarní boje o špici.

ZNÁMKA DENÍKU: 2