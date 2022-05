VIDĚLI JSME: Pralesní liga v atraktivním hávu. Duel ve Vlachovicích nabídl vše

FOTOGALERIE/Že jste se dlouho nebyli podívat na fotbalové utkání na nejnižší úrovni? Pak to určitě co nejdříve napravte. Návnadou pro čtenáře Deníku by mohla být fotoreportáž ze sobotního utkání nejnižší okresní soutěže v okrese Žďár nad Sázavou.

V pořádnou přestřelku se zvrhlo utkání mezi fotbalisty Vlachovic (v bílých dresech) a Strážkem (v zeleném). Oba celky se rozešly smírně po remíze 5:5. | Foto: Deník/Tomáš Pohanka