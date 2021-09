Mezi střelce zápasu se zapsal i domácí gólman Martin Vaverka, který čtvrt hodiny před koncem rozvlnil síť z pokutového kopu. „Takový zápas jsem nikdy jako hráč nezažil,“ kroutil hlavou nejlepší střelec duelu Zdeněk Pahr. „Jedině snad v přípravkách, které trénuji. Tam občas bývají podobné výsledky, okolo pětadvaceti, třiceti gólů. V dospělém fotbale opravdu ne.“

Domácí tým je složený z řady bývalých divizních hráčů. Hosté jejich fotbalové kvalitě prostě nedokázali čelit. „My hrajeme na velmi kvalitním hřišti. A když k nám přijede tým, který na to není zvyklý, mívá problémy. Pro týmy to pak bývá viditelná nevýhoda. Navíc my jsme opravdu tým hráčů, kteří prošli vyššími soutěžemi a pro některé soupeře je to s námi těžké,“ má pro soupeře pochopení Pahr, pro kterého sedm zásahů nebylo premiérových. „Sedm gólů jsem dal v Rakousku, kde jsem dříve také působil. Víc ale ne,“ směje se pelhřimovský snajpr.

Méně do smíchu bylo, s nadsázkou řečeno, rozhodčímu utkání Jaroslavu Svítilovi. „Zápis o utkání jsme vyplňoval déle než obvykle. To byla doba, než jsem to vyplnil,“ ohlédl se za víkendovým duelem sudí. „To bylo vraždění jehňátek. Fotbal pískám od osmdesátého třetí roku, mám odřízeno téměř dva tisíce utkání, ale tohle jsem opravdu nikdy nezažil.“

Soupeř z Rohozné přitom proti céčku Pelhřimova nastoupil v jedenácti mužích, nikoliv početně oslaben, jak by mohl konečný výsledek evokovat. „Až někdy v osmdesáté minutě se jim jeden hráč zranil a odstoupil,“ potvrdil Svítil, který čelil během utkání výzvám k předčasnému ukončení duelu: „Asi od šedesáté minuty za mnou chodili a prosili, abych to ukončil, že to je ostuda. Říkal jsem jim, chlapi neblbněte. Je vás dostatečný počet a já to ukončit nemůžu. Nevím, jestli mezi diváky nesedí někdo z výboru a já pak kvůli vám dostanu trest,“ culil se zkušený rozhodčí.

Jaroslav Svítil navíc prožil vůbec povedený střelecký víkend. „V sobotu jsem řídil utkání pelhřimovského okresního přeboru v Horní Cerekvi, která porazila Počátky 16:1. Takže já jsem za víkend odpískal celkem čtyřicet osm branek,“ přidal Svítil další pikantnost fotbalového víkendu na Pelhřimovsku.