Sobotní duel hraný na dvakrát třicet minut zahájil Antonín Panenka slavnostním výkopem a lišácky patičkou vyzval jako první na zteč hosty z metropole.

Pražané se zanedlouho dostali i do vedení. Exligový brankář Radek Sňozík se opřel do míče ze čtyřiceti metrů, a na hranici šestnáctky stojící gólman Petr Koubek neměl na jeho krásný pokus nárok.

Vysočina se ve zbytku poločasu snažila kombinovat, ale na zalezlou Bohemku nedokázala najít recept. Sama naopak rychlé brejky neuhlídala. Z jednoho si nešťastně srazil míč do vlastní svatyně Šancl, poté se trefil přesně majitel klubu Jakubowicz – 0:3.

Poločasové skóre hovořilo jasně pro hosty, což ale nezůstalo na lavičce Vysočiny bez odezvy. Do svých spoluhráčů se opřel Michal Veselý. A ukázalo se, že je výborným mentálním koučem a motivátorem, ačkoliv u některých vykouzlil jeho proslov úsměv na rtech.

Nicméně Jihlavští opravdu šlápli ve druhé části na plyn a takřka nepustili soupeře za půlku. Z tlaku pramenily šance i góly. O snížení se postaral po pěkné akci z levé strany Šebek, kontaktní gól přidal zanedlouho Brabec, který vzápětí po lahůdkové přihrávce Malínka do odkryté branky vyrovnal.

FC Vysočina Jihlava – Bohemians Praha 5:3

Góly: 35. Šebek, 42. a 47. Brabec, 51. Bartoš, 55. Slavík - 8. Sňozík, 16. vlastní Šancl, 26. Jakubowicz. Poločas 0:3. FC Vysočina Jihlava: Koubek - Bartoš, Bratršovský, Slavík, Veselý, Koníř, Lovětínský, Malínek, Staněk, Šebek, Šancl, Brabec.

Bohemáci byli na kolenou. Po průnikové přihrávce Lovětínského se dostal za obranu Bartoš, který obstřelem zařídil, že soupeř najednou jeden gól ztrácel. Konečnou podobu skóre dal lahůdkovou akcí Slavík, který se vydal na výlet až ze stopera, vyměnil si míč s Brabcem a pohodlně přehodil hostujícího gólmana.

Vysočina tedy nebrala v potaz, že šlo o akci výběru Radka Sňozíka a mohla se radovat z vítězství 5:3. „Až na to počasí to vyšlo. Jinak to byla velice dobrá akce. Myslím, že zápas měl všechno. Většina fanoušků byla sice z Bohemky, ale i tak se všichni bavili. Jsem rád, že jsme se s klukama po delší době zase viděli,“ doplnil kapitán Jihlavy Ivo Koníř.