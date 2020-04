V okresním přeboru se po podzimu stahovala mračna především na Pavlov a Brtnici. Oba tyto celky uhrály v první polovině soutěže jen šest bodů, a na jaře tedy měly odstartovat dostihy za záchranou. Místo nich je ale klid, jelikož tíživá situace kolem pandemie koronaviru ročník 2019/2020 anulovala.

Na jednu stranu dobrá zpráva, na tu druhou ale fotbal chybí, což potvrzuje brtnický hrající asistent trenéra Michal Plaček. „Pro někoho to může být takové osvobozující, ale já osobně bych raději hrál. Myslím, že i spousta jiných kluků. Já to hraji pro to, že mě to baví a je jedno, jestli jste ve třetí třídě, okrese nebo lize,“ říká Plaček a dodává: „Je to škoda. Myslím, že bychom na záchranu měli, protože se přes zimu pravidelně trénovalo.“

Podobné hlasy se nesou i z Pavlova, kde také nijak nejásají, že se takto zachránili. „Taková situace nastala, a kdyby se hrálo, tak kluci chtěli o záchranu zabojovat. Jsme nováčkem, a bohužel podzim moc nevyšel, bylo hodně zraněných. Do soutěže jsme šli ale s tím, že to vyzkoušíme. A pokud by se sestoupilo, tak bychom z toho vědu nedělali,“ říká sekretář pavlovského klubu Pavel Nosek.

Ve třetí třídě bylo dno tabulky po podzimu napěchované víc než v okrese. Namočené do boje o sestup bylo minimálně kvarteto Puklice B, Stará Říše C, Střítež, Černíč B/Červený Hrádek. Mezi desátým a třináctým byl rozdíl jen třinácti bodů. I zde ale jarní bitva o bytí a nebytí nebude. Zachránili se všichni.

Za ohromnou výhodu to ale kluby nemají. „Abych řekl pravdu, tak jsme to nějak neřešili. Samozřejmě bychom se na jaře snažili zachránit, hodně se trénovalo, bylo i soustředění. Ale že by se horečně sháněli lidi, to ne. Ono by to nějak dopadlo. Už jsme tu párkrát takové křeče měli, ale nebylo to k ničemu. Člověk má nervů dost s jinými věcmi. Dělat si těžkou hlavu, že jsme poslední, to nemá smysl,“ komentuje předseda černíčského klubu Luboš Navrátil.