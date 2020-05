Mezi prvním březnovým a druhým květnovým kolem Ligového poháru v malé kopané byla sice velká díra, ovšem důležité je, že alespoň jedna část sezony se zřejmě dohraje! K vidění byly v prvním hracím dnu tři ze čtyř mačů. Jeden celek se totiž nedostavil, a tak se zrodila kontumace.

Malá kopaná v Jihlavě ožila. Druhým kolem pokračoval Ligový pohár. | Foto: Deník / Vít Brabec

Úvodní dva zápasy, hrané na umělé trávě na Rošického ulici, měly rozdílné scénáře. Na jednom hřišti dominoval tým Brojlers Poděšín, který porazil celkem bez potíží Talent Praha 6:2. Oba poločasy skončily shodným výsledkem. Vedle se o postup do dalšího dějství naopak strhla velká bitva. Přestože měl Sedmík – Some Jihlava B tlak, spoustu střel a šancí, dokázal FC Real´91 udržet krok. Díky skvěle zahranému rohu vyrovnal na 2:2 a o postupujícím musely rozhodnout penalty. V této loterii měla "kliku" nakonec rezerva Some, která se tak mohla radovat z postupu do třetího kola.