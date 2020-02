Podzimní mistr krajského přeboru, který vstoupí do jarní části sezony s náskokem devíti bodů, zahájil přípravu 14. ledna. Po víc než měsíci na umělé trávě si bohuničtí fotbalisté užijí týdenní soustředění v turecké Antalyi, kam odletí na začátku března. „Kluci si zahrají a potrénují na dobrém terénu a hlavně v teple. Ubytujeme se v pětihvězdičkovém hotelu. Jsou tam rehabilitace nebo vnitřní bazény, jde o luxus,“ popisuje bohunický předseda Lubomír Němec.

Nápad připravovat se na jaro u moře se zrodil v hlavě záložníka a současně člena vedení brněnského klubu Františka Schneidera. „Potkal jsem manažera, který dělá pro ligové kluby soustředění. Zjistil jsem, co všechno stojí. Pak jsme s předsedou Němcem dávali dohromady čísla, co jsme schopní pokrýt, co je potřeba sehnat a co si kluci sami doplatí. Myslel jsem, že je to nemožné,“ popisuje.

ŠTĚDŘÍ SPONZOŘI

Není. Do Turecka se podívá dvacet hráčů a pět členů realizačního týmu. Za soustředění zaplatí Bohunice kolem 350 tisíc korun. „Sehnal jsem sponzory, kteří nám fandí a vidí, že jsme ambiciózní tým a máme dobré záměry. Hodně věcí se tady za poslední rok a půl změnilo. Máme stabilizovaný kádr, který předvádí slušnou hru, a to se odráží i na výsledcích. Věří nám a chtějí pomáhat dál,“ těší Schneidera.

Do kasičky s nápisem Turecko přispěje i kabina, jde ale jen o malou část celkové sumy. „Kluci řekli, že pojedou, i kdyby si platili všechno. Ujišťoval jsem je průběžně, že jsem peníze sehnal. Klub díky sponzorům pokryje asi devadesát procent. Doufám, že v létě to oslavíme postupem do divize,“ říká Schneider.

Vedení bohunického fotbalu si pochvaluje skvělou atmosféru, která se kolem klubu v poslední době vytvořila, a cítí povinnost hráče odměnit. „Máme dobrý kolektiv, ovšem v Turecku se dají hráči dohromady ještě víc. Hrají u nás skoro zadarmo, a proto jim klub vyšel vstříc. Projevili zájem, sehnali jsme finance a letíme. Spojíme příjemné s užitečným, ať z toho fotbalu taky něco mají,“ vysvětluje Němec.

A co bohunické fotbalisty v Antalyi čeká? Klub s ambicemi na divizi naskočí do mezinárodního turnaje, ve kterém odehraje dvě utkání, v případě postupu ze skupiny tři. Síly změří s týmy z Německa, Švédska nebo Dánska. „Soupeři jsou plus mínus na stejné úrovni jako my, ale zatím o nich nevíme vůbec nic. Třeba si vyzkoušíme nové herní styly,“ očekává Schneider.

PROFESIONÁLNÍ TÝDEN

V Turecku se Bohuničtí zaměří na herní stránku. „Plánujeme tréninky, kde nacvičíme třeba standardní situace nebo různé kombinace. Natrénováno už máme a teď to bude i o zábavě. Vyzkoušíme si trochu model profesionálních klubů. Ráno trénink a odpoledne zápas. Pro kluky, kteří nikdy nezažili takový režim, to bude něco nového,“ podotýká dvaatřicetiletý Schneider, který okusil i první českou ligu v dresu Zbrojovky a Příbrami.

Bohunice odcestují téměř osmnáct set kilometrů daleko, přesto v Turecku pocítí podporu. „Jede s námi i deset věrných fanoušků, kteří si to platí ze svého. Je vidět, že s námi žijí. Se mnou jede otec, jeho kamarád a můj tchán. Dostali od Ježíška klubové teplákovky, budou fandit,“ usmívá se Schneider.