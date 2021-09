Před pěti lety nakukoval do A-týmu Sparty Praha, zahrál si i základní skupinu Evropské ligy proti Hapoelu Beer Ševa. „Bylo hodně těžké se prosadit. V tu dobu to měl na starosti trenér Holoubek a nás mladé tam bral hodně často. Ale je tam strašně velká konkurence. Je na každém jedinci, jak se s tím popere a chytne svou šanci,“ dobře ví Milan Kadlec.

Za sparťanské áčko dostal příležitost už v sezoně 2015/16 v domácím poháru, odehrál celé duely semifinále s Jabloncem a čtvrtfinále s Libercem. V další sezoně pak naskočil ve stejné soutěži ve 3. kole proti Českým Budějovicím a na řadu přišla i zmíněná Evropská liga.

Proti Hapoelu odehrál nastavení, s týmem se coby součást lavičky podíval i na slavné San Siro, doma zase byl připraven naskočit proti Southamptonu. To je však dosavadní vrchol Kadlecovy kariéry, ligové premiéry už se nedočkal.

Druhá liga, pak divize

Na řadu tak přišel přestup do druholigové Vlašimi, kde Milan Kadlec odehrál čtyři sezony. Pak ovšem přišel sešup do divizního TJ Sokol Lom, covid a exsparťan najednou neměl kde hrát soutěžní zápasy.

Těsně před aktuální sezonou šel do rizika Prostějov, kam tedy Kadlec přestoupil a odehrál úvodní dvě kola FORTUNA:NÁRODNÍ LIGY s Příbramí a paradoxně béčkem Sparty. Prostějov oba duely prohrál a pravý bek už poté vysedával pouze na lavičce. Takto nějak vzniklo hostování v Kozlovicích.

„Upeklo se to docela rychle. Hráli jsme pohár s Valašským Meziříčím, vyhráli jsme, ale po zápase jsme si s trenérem Jarošíkem a panem Dudíkem (sportovním ředitelem Prostějova, pozn. red.) řekli, že pro mě bude lepší, abych dostával víc příležitostí a začal více hrát,“ nastínil Milan Kadlec.

„Pan Dudík volal do Kozlovic, které mě hned oslovily. Hned další den jsem už trénoval v Kozlovicích a jsem za to strašně rád. Potřebuji hrát, byl jsem skoro půl roku bez fotbalu. Potřebuji se do toho dostat zpět,“ dobře ví drobný obránce.

Kozlovice totiž již dříve hledaly po zranění pravých beků Jana Vogla a Zdeňka Matějky pravého obránce a laso házely i do Prostějova.

„Po zranění Honzy Vogla a Zdeňka Matějky jsme se s vedením domluvili, že potřebujeme sehnat pravého obránce. Aleši Kolářovi se podařilo nakontaktovat Prostějov, který pro Kácu později hledal hostování. Já jsem rád, že se to Alešovi podařilo vyřídit a máme u nás v divizi tak kvalitního hráče,“ pochvaluje si kozlovický kouč Vlastimil Chytrý.

Kozlovice platí půlku platu

Kozlovice tak přebraly padesát procent hráčova platu a ve svých řadách mají borce s profesionální smlouvou. A vyplatilo se. Kadlec pomohl jak k domácí výhře nad Hranicemi, tak i k vítězství 4:0 nad Stráním, kterému navíc vstřelil vítězný gól.

„Kluci říkali už o poločase, že to budu mít hodně drahé. Takže se na to moc těším,“ zasmál se Kadlec, který do Kozlovic dojíždí z Uherského Hradiště, kde má přítelkyni.

Smlouvu má u lídra divize E do 26. ledna. Pak by se měl vrátit do Prostějova, kterému patří. Jak s ním poté druholigový klub naloží, to se uvidí.

„Uvidí se, jak budu hrát. Teď jsem tady na půl roku proto, abych pomohl Kozlovicím. Hlavně klukům, protože je tady skvělá parta a úžasní lidé a fanoušci,“ vyzdvihl krajní bek.

Cíle šikovného hráče jsou každopádně vyšší než divizní. „Pomalu se do toho dostávám. Určitě se chci vrátit zase nahoru,“ uzavřel Milan Kadlec.