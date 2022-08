Náladu v Červených Janovicích to ale příliš nezkazilo, svědčí o tom rozverný výsledek 8:2. A to hráli domácí většinu zápasu v deseti.

Diváci na stadionu se náramně bavili, i když poměrně přísné Řepkovo vyloučení se jim vůbec nezamlouvalo. „Za takovou věc se dává žlutá karta. Tohle je tady na běžném pořádku. Často slyšíme mnohem horší věci,“ shodli se někteří přihlížející.

Zápis o utkání prozradil, co se stalo. Ale o tom až za chvíli…

Za hvězdou na vesnici: Švancara řádil jako zamlada, zaujaly pivo i klobása

Janovičtí fotbalisté jsou nováčkem okresního přeboru. Minulý ročník III. třídy projeli s Tomášem Řepkou, Martinem Jiránkem a Romanem Bednářem v sestavě bez ztráty jediného bodu. Nyní už hrají o soutěž výš.

Rozhodčí měl přimhouřit oči

V premiéře letošního soutěžního ročníku hostili Horní Bučice, které postoupily spolu s nimi ze druhého místa. Jak už jsme uvedli výše, souboj dvou nováčků nabídl neuvěřitelných deset branek.

Osm jich nastříleli právě hráči Červených Janovic. Dvakrát se mezi střelce zapsal také Václav Koloušek, který je čerstvou posilou mužstva. Hattrickem se blýskl obávaný kanonýr Štěpán Kacafírek.

A vyloučení? I hráči soupeře tentokrát otevřeně pochybovali, zda byla červená karta namístě. Rozhodčí zde možná trestal spíš jméno než skutečné porušení pravidel.

Baroš a spol. v důchodu. Unikátní přehled 183 hvězd, které hrají mezi amatéry

Za tím si také stál Jiří Luňáček, hráč Horních Bučic. „Podle mě to bylo v této soutěži přísné. Rozhodčí mohl přimhouřit oči a dát mu žlutou. Při dalším konfliktu mu mohl dát druhou a pak ho vyhodit,“ culil se muž z tábora soupeře.

Zazněl také ale názor, že vyloučení bylo správné. A to dokonce od fanouška Červených Janovic. „Bylo to správné. Přece si rozhodčí nemůže nechat říkat takové věci,“ přidal názor u šaten sedící muž.

Kacafírek: Mohli jsme vyhrát víc

Hra v deseti domácím jakoby svědčila. Počáteční ostych z nich opadl a začali sázet jeden gól za druhým. Hráči se bavili, diváci rovněž. Výsledné skóre svědčí o tom, že duely Červených Janovic nejsou žádná nuda.

„Utkání hodnotím kladně. Kaňkou je jen vyloučení Tomáše Řepky, s tím si ale musíme poradit. Sice jsme vysoko vyhráli, ale mohli jsme vyhrát vyšším rozdílem. Špatné je, že jsem zahodil další šance,“ sypal si popel na hlavu hrající trenér a střelec v jedné osobě Kacafírek.

Červené Janovice lovily v ligových vodách. K Řepkovi a spol. přivedly Kolouška

Svůj první zápas za Červené Janovice odehrál Václav Koloušek, který se zapsal dvakrát do listiny střelců.

„Hlavní je, že to bylo vítězné utkání. To je důležité. Je škoda, že jsme hráli o deseti. Ale vítězství se počítá,“ byl spokojený Koloušek. „Zahrál jsem si fotbal. Když to baví, tak to jde. A gól je bonus,“ dodal bývalý reprezentant.