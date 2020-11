Jan Kopic a Stanislav Tecl. Zavedená jména v nejvyšší české soutěži, evropských pohárech, reprezentaci. Oba startovali svou fotbalovou kariéru v Humpolci a byl u teď už dvaasedmdesátiletý trenér Jiří Hájek. „Měl jsem tehdy hodně silnou generaci, s přípravkou se nám dařilo porážet i Jihlavu,“ pochlubil se a dodal: „Nebylo to jen o těch dvou. Daleko se dostal Pikl, potom v žácích za nás hrál Kryštůfek. Byl mladší, v přípravce ho trénoval táta. Já ho stavěl beka, protože měl talent a byl na tom dobře i fyzicky,“ vzpomenul na nynějšího hráče Brna.

Stanislav Tecl byl jedním ze svěřenců humpoleckého trenéra Jiřího Hájka. | Foto: ČTK / ČTK

Jiří Hájek sice pracoval jen v regionálním klubu, ale platil za pokrokového kouče. Trval na kvalitní kondiční přípravě hráčů už v útlém věku a nebál se do tréninkových jednotek vnést novinky, o kterých byl přesvědčený, že mohou přinést výsledky. „Kluky jsem honil, neslevil jim nic. Určitě by vám to řekli i teď,“ potvrdil, že byl pes.