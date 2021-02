Václav NĚMEČEK, bývalý kapitán Sparty Praha

„Venca Kotal udělal dobrou práci a odvolat ho kvůli dvěma nepovedeným zápasům je nesmysl. Notabene, když to spíš vypadalo, že se na to vykašlali hráči. Jestli uvidím, že ti samí hráči budou o víkendu jezdit po zadku, tak už to bude něco, co mi hlava nebere. Hráči musí kritiku od trenéra brát, pokud ji neunesou, nemají ve Spartě co dělat. Situace Sparty ale není v trenérech, to vidí každý. Není ani ve sportovním řediteli Tomáši Rosickém. Je to o celkovém vedení klubu. Příchod Pavla Vrby mi moc nepřísluší hodnotit. Jestliže se majitel rozhodne a angažuje profíka odjinud, je to jeho věc.“

Internacionál Václav NěmečekZdroj: Profimedia