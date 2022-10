„Mým největším úspěchem je určitě zisk domácího poháru pod panem Plíškem. To se psal rok 2009. I když jsem pak hrál v Mladé Boleslavi, Jihlavě a i jiných klubech, tak v Teplicích jsem strávil podstatnou část své fotbalové kariéry. Jako prvoligový klub jsou mi stále nejbližší. Pracuje tam můj velký kamarád Štěpán Vachoušek,“ vyznává se Rosa.

S Vachouškem hrál v německém FC Oberlausitz Neugersdorf na závěr své kariéry čtvrtou ligu, užil si zajímavý fotbal za zajímavé peníze. To vše v brzkém věku, s vrcholovým fotbalem se rozloučil už v 31 letech. Proč? „Hrál jsem zrovna za Jihlavu. V zimě jsem ale zhodnotil svou budoucnost, bral jsem ohled na své zdraví. Nechtěl jsem končit otrávený a nechtěný, někam se vnucovat,“ vysvětluje.

Rozhodl se studovat vysokou školu, konkrétně podnikání a práva, obor marketingové komunikace. „Potřeboval jsem nový životní impuls. Bylo to takové meziobdobí, v kterém jsem si uvědomil, jaký bude můj život po fotbale, jakým směrem se budu profesně vyvíjet. Vysokou školu jsem dokončil a několik let pracuji v jedné z nejlepších českých PR agentur.“

Fotbaloví fanoušci mají Rosu často na televizních obrazovkách, novináři si totiž všimli už v době, kdy byl aktivním fotbalistou, že má skvělé vyjadřovací schopnosti. Do televizních studií ho zvali častěji a častěji, až se z bývalého obránce stal televizní expert. „Ta práce mě baví a naplňuje. Můžu v ní zúročit své fotbalové zkušenosti.“

Před televizními kamerami zažil ale i jednu hodně nepříjemnou chvilku, to když před dvěma lety zkolaboval v přímém přenosu při rozhovoru s kolegou Petrem Svěceným. „Podle doktorů sehrálo roli více faktorů. Málo tekutin a cukru v těle, vedro a stání na jednom místě. Člověku prý přestane proudit krev do hlavy a je to. Já cítil, jak mě polil studený pot a pak už černo!“

Vše dobře dopadlo, Antonín Rosa tak může dál obohacovat televizní přenosy svými postřehy. A fanoušci ho vidí moc rádi. Jeho obliba je ještě větší poté, co se ho v roce 2016 zeptal při utkání Jihlava – Zlín sudí Ardeleanu, jestli tečoval Hnaníčkovu střelu, která skončila v síti domácího gólmana Hanuše. Pokud by ji Rosa netečoval, gól by neplatil. Chrabrý Antonín ale teč přiznal, rozhodčí gól Zlína uznal. Jihlava prohrála 1:3, ale nakonec se v soutěži zachránila.„Ně některých spoluhráčích bylo vidět, co si o tom myslí. Ale já nechtěl být ten, kdo lhal. Vždyť by to pak lidi viděli v televizi, byl bych za blbce. Ale nechtěl jsem tehdy dávat moc rozhovory, uzavřel jsem se do sebe. Byl jsem rád, že jsme ligu zachránili, že se k tomu pak už nikdo nevracel.“