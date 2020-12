Na případ upozornil server efotbal.cz, jehož redaktor měl možnost nahlédnout do policejního spisu. Případ se přitom dosud týkal především nižších soutěží, klubu Slavoj Vyšehrad a podezření z finanční defraudace na Plzeňském krajském svazu.

To jsou velmi závažné záležitosti, ale pokud se vše posune do levelu Sparta, stane se z příběhu doslova atomová bomba.

A zdá se, že je to blízko.

Jedná se o velký zápas, o finále domácího poháru, které se hrálo 1. července v Liberci. Domácí Slovan v něm prohrál se Spartou 1:2, přišel o trofej, o přímý postup do Evropské ligy a po utkání si zle stěžoval na rozhodčího Pavla Královce. Právem.

Co se stalo ve finále? Připomeňte si "kauzu Frýdek":

Sudí totiž v první půli skandálně nevyloučil sparťana Martina Frýdka, který dupl na domácího Tomáše Malínského. „Jasná červená karta. A že bude rozhodčí brečet, že to udělal špatně? To je normální selhání. Nemělo by se to stávat,“ rozčiloval se Malínský.

Teď navíc vyplouvá na povrh, že Královec, česká jednička mezi arbitry, byl instruován Berbrem, jenž mu podle spisu volal 25. června: „Jenom jednoduše, jenom jednu politickou věc potřebuju, jo? Ty to pochopíš. V pondělí (22. června 2020 - pozn. aut.) byl za mnou Pepa Krula.“

Suchej hajzl

Královec přikývne, že rozumí, pak opět mluví Berbr: „Jenom ho potřebuju, ho pozdravuj potom. A ze zbytku udělej suchej hajzl.“

Je to trochu rébus, ale řešení není složité. Berbr zná Krulu a potřebuje ho jako spojence, protože jde o mezinárodního sekretáře Sparty, bývalého rozhodčího, ve fotbale poměrně silnou postavu, která navíc má za sebou mocný klub.

„Udělej ze zápasu suchej hajzl.“ To bude zřejmě jakýsi rozhodcovský argot, mluva podsvětí, jak se ukazuje. Co to znamená přesně, se můžeme dohadovat, daleko od pravdy asi nebude idea, že má Královec řídit utkání podle předem stanoveného plánu.

Sudí se každopádně nebrání. „Nedělá nám to problém. Ať mají o čem psát,“ píchne do novinářů, kteří ho také po finále kritizovali.

Přímý kontakt s rozhodčím však není jedinou pochybnou linkou Berbrova chování. Tou druhou je fakt, že se už devět dní před finále informuje u komise rozhodčích, kdo bude pískat. Berbr přitom vždy tvrdil, že nic takového nedělá…

Odmítal také svůj vliv na místopředsedu Martina Wilczeka, o němž se léta mluví jako o jeho člověku. Kauza finále to potvrzuje. Berbr s dotazem na jméno arbitra volal Wilczekovi, jako by snad ani předseda Jozef Chovanec neexistoval.

Zdá se tedy, že vyplouvají další důkazy proti Berbrovi. Ten byl zatčen před dvěma měsíci s dalšími devatenácti obviněnými. Ve vazbě zůstává z dvacítky Berbr a také sportovní ředitel Vyšehradu Roman Rogoz.

Reakce fotbalové Sparty

"Odmítáme být spojování s kauzou Romana Berbra. Klub neovlivňoval delegaci sudích na jednotlivé zápasy. Sparta si přeje důkladné vyšetření celé kauzy a věří, že všichni, kteří se dopustili protiprávního a korupčního jednání, budou potrestáni."