Podle dat fotbalové asociace by měl titul „nejstarší aktivní fotbalista“ připadnout Františku Charamzovi. Dlouholetý člen Sokolu Pražák v říjnu oslavil 67. narozeniny, ale nadále si troufá na zápasy III. třídy na Strakonicku. V podzimní zkrácené části sezony nastoupil vždy v základní sestavě a dokonce dal i jeden gól.

Jenže… Kdo ví, zda nejsou v Česku ještě letitější veteráni. Třeba na západě Čech soupeři tleskají Pavlu Hojdovi, který právě dnes slaví 68. narozeniny. Problém spočívá v tom, že hráč TJ Hrozňatov jako by úředně neexistoval – jeho jméno nelze dohledat v informačním systému FAČR! Úsměvné – přitom dřív patřil k elitě. „Zahrál jsem si i proti Panenkovi,“ zavzpomínala pro Deník fotbalová osobnost okresu Cheb.

Legenda na vesnici: Vízek dohrál

Zřejmě nejznámějším fotbalovým důchodcem v Česku je Ladislav Vízek (65 let). Olympijský vítěz z Moskvy a trojnásobný šampion československé ligy s Duklou i po šedesátce nazouval kopačky a trápil soupeře na hřišti. A pozor, nikoliv jen v zápasech starých pánů, ještě v minulé sezoně oblékal dres béčka Jíloviště (vesnice kousek za Prahou). „Pořád tam mám registračku,“ usmál se.

Jenže na podzim nehrál – a hrát už asi ani nebude. Legendu zasáhla bestie jménem koronavirus. „Říkám vám upřímně, že to mě zlomilo. Odešly mi nohy, svaly zmizely. Přibral jsem. V létě jsem si zkusil exhibici, a jako bych zapomněl hrát fotbal,“ konstatoval tchán Vladimíra Šmicra. „I on mi říká, abych se na to už vyprdnul.“

Kdysi Vízek platil za rychlého útočníka, v pokročilém věku se však spíš potuloval u brankáře. „Hrál jsem vzadu, na pozici levého beka. Odkopal jsem si to pozičně. Odhadl jsem, kde mám být,“ vysvětlil člen Klubu ligových kanonýrů.

Nejstarší hráč ligy: Zavadil je soudný

Culík, zarostlá tvář. Pavel Zavadil (42 let) je svou vizáží k nepřehlédnutí. Ovšem daleko víc se pořád mluví o jeho fotbalových schopnostech a výdrži. „Vím, že kdybych každý den netrénoval s mužstvem a nedělal vše na sto procent, tak už dávno nehraju,“ poznamenal lídr opavské kabiny.

O rodákovi z Olomouce není na tomto místě řeč náhodou – v říjnu se stal nejstarším hráčem nejvyšší soutěže v její historii (překonal rekord brankáře Jaromíra Blažka). „Jsem soudný a dobře vím, že chvíle mého hráčského konce se blíží,“ zmínil běhavý záložník.

V kariéře prošel spoustou klubů – zmiňme Ratíškovice, Drnovice, Sparta, Příbram, Ostrava, Brno… V zahraničí působil v Izraeli, Řecku a nejlepší časy prožil na severu Evropy (skoro sedm let kopal ve Švédsku). Když se ho zeptáte na recept na fotbalovou dlouhověkost, hned odpoví: „Drží mě obrovská vůle a touha stále hrát fotbal. Miluji ho, neskutečně mě baví.“

Egypt, země fotbalových rekordmanů

Ezzeldin Bahader

Opravdovou raritu ukrývá Guinnessova kniha rekordů. V letošním vydání je totiž nově jméno Ezzeldina Bahadera jakožto nejstaršího profesionálního fotbalisty na světě. Držte se, tenhle Egypťan se narodil v roce 1945 (a minulý týden oslaví 75. narozeniny). „Rád bych tu hranici posouval dál, aby to moji následovníci měli těžší,“ usmál se šestinásobný dědeček. Fotbalovou kariéru prožil v nižších soutěžích, než jej teď angažoval třetiligový tým s názvem 6th October.

Essam El Hadary

Jeden egyptský fotbalista má své čestné místo také ve fotbalovém muzeu v Curychu. Jde o brankáře Essama El Hadaryho, který daroval sběratelům z FIFA své rukavice z posledního mistrovství světa v Rusku. Cenný artikl – tenhle veterán totiž hrál na šampionátu ve věku 45 let (a 161 dní), což z něj udělalo vůbec nejstaršího hráče turnajové historie. „Jsem na to hrdý,“ vzkázal muž, jenž loni ukončil kariéru. V reprezentačním dresu odchytal 159 utkání.

Expert: Důležité jsou trénink i jídlo

Chcete vědět, jak se udržet fit i v pokročilém věku? Jakub Jirgle, profesionální kondiční trenér, shrnul základní radu (nejen pro fotbalisty) do pořekadla. A to zní: „všeho s mírou“.

I s přibývajícími roky je třeba zůstat dostatečně pohyblivý a silný, aby se předcházelo rizikům zranění. „Proto bych zařadil jednou či dvakrát týdně posilování celého těla ve fitness nebo například formou kruhového tréninku, aby šlachy a svaly zůstaly zpevněné. Tyto tréninky bych doplnil lehkou aktivitou (běh, kolo, plavání) a určitě bych také doporučil jógu,“ řekl Jirgle.

Z hlediska stravy je prý vhodné se zaměřit na dostatečný přísun kvalitních bílkovin a zdravých tuků. „Bílkoviny pomohou udržet funkční svalovou hmotu a sníží riziko řídnutí kostí. Po třicítce mužům klesá hladina testosteronu, proto je vhodné doplňovat i zinek. Na podzim a v zimě je důležité suplementovat vitamin D3, jelikož nemáme dostatek slunečního svitu, a ovlivňuje to jak náladu, tak sílu,“ dodal expert.

Maličkost na závěr: podstatou úspěchu je kvalitní regenerace – tady prý poslouží sauna a každodenní otužování. Co třeba metoda skotských střiků hned po ránu?

Recept ve zkratce:



* Sport (pravidelná aktivita)



* Regenerace (spánek i masáž)



* Stravování (zdravá jídla a vitamíny)