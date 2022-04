„Po zápase na Nou Campu jsme byli napadení a následně na 36 hodin uvěznění v těch největších sračkách na zemi bez jídla a bez pití,“ napsal Fenin na sociální síti.

Promarněné talenty českého fotbalu: Pád z okna, problémy s hazardem či alkoholem

Barcelona, která ve čtvrteční odvetě prohrála 2:3 a ve čtvrtfinále vypadla, zažila neměckou invazi. Eintracht na Camp Nou povzbuzovalo 30 tisíc fanoušků. Německý klub měl přitom přidělených 5000 vstupenek. Na zápase bylo 37 746 permanentkářů, z nichž velká část dala svá místa k dispozici fanouškům z Frankfurtu. Příznivci Eintrachtu pak koupili od fanoušků Barcelony 34 440 volných vstupenek.

Fenin se zatím nechce k incidentu vyjadřovat. Udělal to za něj jeho kamarád Jakub Kohák. „Teďka se mu přihodila poměrně strašidelná věc v Barceloně, kam vyrazil se svoji ženou na utkání Barcelona - Frankfurt. To, co se tam přihodilo, je poměrně neuvěřitelný, ale bohužel i to se děje. Takže mu dejte klid, je v pohodě, nebojte se. Všechno v tuhle chvíli dopadlo dobře, ale dejte tomu dva dny, díky!” vzkázal Kohák na Instagramu.

Někdejší obávaný útočník zažil krátkou, ale bouřlivou kariéru. Jako hráč Teplic na sebe upozornil krásným gólem ve finále mistrovství světa dvacítek. Ze Stínadel pak přestoupil za více než sto milionů korun do Frankfurtu, kde se hned v prvním zápase vytáhl hattrickem.

?‍♂️ Podívejme se, kdo je dneska v Barceloně! pic.twitter.com/yfVlmqo9dR — David Kvapil (@DavidKvapil94) April 14, 2022

Následoval ale rychlý sešup. Mladý Fenin neunesl slávu a bohatství. Začal pít, měl deprese, zapálil byt, vypadl z okna… Nadějně rozjetá kariéra tak brzo povadla. Teď Fenin kope pražskou I. A třídu za Řeporyje.