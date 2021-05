Vladimír Šmicer zastupuje spolek zvaný Fevoluce, jenž chce výrazně obrodit hnutí poničené vlivem bývalého místopředsedy Romana Berbra, jenž je obviněn z podplácení a defraudace. Pak je tu Karel Poborský, všeobecně považovaný za méně radikálního kandidáta na šéfa FAČR.

Dlouho se čekalo, že Fousek půjde do hry po boku Šmicra, protože jsou si poměrně blízcí. Nestalo se.

Netříštíte tak síly?

Myslím si, že tohle je spíš otázka pro Vladimíra Šmicera, protože já jsem kandidaturu vyhlásil dřív. Samozřejmě vnímám, že mě berou za proreformního kandidáta, na rozdíl od Karla Poborského.

Toho tedy považujete za hlavního oponenta?

Zatím se poměrně konzervativně vyjádřil k záležitostem svazu a jeho dalšího směřování a je všeobecně známo, že za ním stojí celá řada starých struktur.

Je možné, že se s Fevolucí nakonec spojíte?

Komunikujeme, s Vladimírem Šmicerem máme podobné názory na řadu věcí. Záležitosti se ještě dál mohou vyvíjet, uvidíme.

Fevoluce je velmi radikální, co se týče změn na asociaci. Například chce zredukovat její dceřiné firmy.

Musí dojít k zásadní výměně členů ve výkonném výboru, aby přišly nové tváře,. Co se týká rušení dceřiných společností FAČR, tak v mém programu je restrukturalizace FAČR, kde je nepochybně nutné se zaměřit i na sféru dceřiných společností. Vidím tam obrovský prostor pro zpružnění, větší efektivitu, zlevnění a zeštíhlení.

Asociace si bere úvěr ve výši 250 milionů korun na řešení záležitostí kolem stadionu Evžena Rošického na Strahově. Není to těsně před volbami podivné?

Úvěr je záležitost současného výkonného výboru, který má k dispozici všechny ekonomické i legislativní vstupy. Zde je potřeba se situací seznámit a fundovaně ji posoudit.

Už jste rozjel volební kampaň?

V plánu mám navštívit všech čtrnáct krajů České republiky a také Ligovou fotbalovou asociaci, abych se setkal i s profesionálním fotbalem. Řadu krajů jsem už objel, ale navštěvuji ty kraje, kde už proběhly volby do výkonného výboru, abych se mohl setkat se všemi členy ve vedení krajského svazu. Chci také jednat s Ligovou fotbalovou asociací.

Neztratil jste čas? Neměl jste vyhlásit kandidaturu dříve?

Vyhlásit kandidaturu dříve nebo později, není záruka úspěchu. Nyní je program na stole. Samozřejmě chápu, že by bylo ideální, a mnozí to asi i očekávali, že se vyjádřím už v říjnu loňského roku, kdy vypukly třaskavé události v českém fotbale. Jenže nemohl jsem to udělat.

Proč?

Důvod je prostý. Byl jsem od FIFA a UEFA smluvně vázán v Řecku a musel jsem dokončit rozdělanou práci. I z pohledu své osobní cti jsem misi pro řecký fotbal chtěl dokončit. Ani po návratu jsem kandidaturu vyhlásit nemohl, protože jsem se nejprve chtěl seznámit se situací v klubech, krajích a okresech.