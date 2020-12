Češi, tým, který se za poslední dva roky nevídaně zvedl, jsou ve třetím koši. Čeká je tedy dost tvrdá zkouška. O postup budou usilovat buď v pětičlenné, nebo šestičlenné skupině. Těch bude na evropském kontinentu celkem deset. Přímo na turnaj do Kataru, který začne 21. listopadu 2022, postoupí pouze vítězové.

Druhý celek čeká baráž, do níž se však reprezentace může dostat ještě jedním způsobem. A to zásluhou toho, že nedávno zvítězila ve druhém levelu Ligy národů a poskočila do elitního. To jí dává naději na baráž (pokud neuspěje přímo v kvalifikaci).

Proč? Jde prostě o bonus za úspěch pro dva vládce skupin v Lize národů. Mezi nimi je Česko nyní sedmé za Francií, Belgií, Anglií, Španělskem (vítězové v nejvyšším levelu) a za Walesem a Rakouskem (v „české“ úrovni měli lepší bilanci).

Pokud pět z těchto národních výběrů postoupí přímo na MS či do baráže rovnou z kvalifikace, je jisté, že si Češi baráž v případě neúspěchu v klasické kvalifikaci zahrají také. Přesto je jasné, že boj o Katar bude tuhý.

