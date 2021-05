Nejlepšího střelce Fastavu o víkendu nadzvedla především nařízená penalta po souboji Martina Cedidly s Pavlem Černým ve 13. minutě po rohu a na druhé straně odvolaný pokutový kop po zákroku Čiháka na Dramého.

Silná pozápasová Poznarova slova vyvolala reakci, Matějček se proti kritice nejen zkušeného dvaatřicetiletého forvarda, ale i kouče Páníka ohradil v rozhovoru pro Deník Sport.

„Jestli Poznar řekne, že to penalta nebyla, byli jsme oba na jiném fotbale. Podle mě se Poznar zbláznil," prohlásil v interview. „Prohrají doma 0:4, první gól dostanou z jasné penalty – a můžu za to já, jo?“ divil se.

„Zlínští na mě chtějí svést těžkou porážku od nováčka. Ale kdo zápas viděl, musí mi dát za pravdu,“ je přesvědčený čtyřicetiletý arbitr.

Kapitán Fastavu sice v pondělí vychladl. Ale své názory ani po zhlédnutí záznamu inkriminovaných okamžiků nijak nepřehodnotil. Naopak, dál si trvá na svém. I proto na svém twitterovém účtu pokračoval v kritice sudího.

„S penaltou nesouhlasím i po shlédnutí videa, protože takhle si to vytáhnout z VARu, kdy tam Pavel Černý teatrálně spadne, ale zde absolutně platí “obhájí si to”. Že mě pan Matějček nazve bláznem mi vůbec nevadí a nezlobím se na něj. Vadí mi, že tento člověk je zase na scéně,“ napsal a pokračoval dál.

„Jak je to možné? Říká, že se mu zmiňovaný barážový zápas před rokem nepovedl? Ho*** nepovedl, zcela vědomě to utkání ovlivnil! Podívejte se na celý zápas, co tam provádí. Někdo ho uklidí na rok do třetí ligy a pak řeknou táák kamaráde pojď zpět do ligy, lidi zapomínají. Proč?“ ptá se.

Podle Poznara musí rozhodčí po takovém zářezu nadobro ven z fotbalu. „Pro srovnání, když hráč ovlivní zápas, nebo vsadí proti sobě, automaticky konec, žumpa, ostuda! Tyto věci se nesmí tolerovat ve sportu!“ má jasno.

Jenom porážku ale na sudího Matějčka nesvádí. Zkušený forvard dobře ví, že ševci nehráli doma dobře, souboj s Pardubicemi vůbec nezvládli.

„Můj rozhovor proběhl ve velkých emocích. Šel jsem do ostrých názorů hlavně na rozhodčího, ale předně musím uznat, že náš výkon byl špatný a Pardubice hrály velmi dobře. Je to velmi sympatický a kvalitní tým s řadou charakterově silných osobností,“ dodává.