Pauza od fotbalu je dlouhá, a tak je pochopitelné, že světově nejrozšířenější hra chybí. „Já bych chtěl hrát, ale v téhle chvíli je těžké něco předvídat. Myslel jsem si, že vakcíny zaberou, ale to vázne. Alespoň podzim kdyby se dohrál, to by bylo dobře. Hlavně pro ty kluky, kterým roky ubíhají,“ komentuje trenér fotbalistů „átřídní“ Černíče František Distel. „Ale je jasné, že to bude těžké pro všechny, jestli se začne hrát. Myslím, že po kovidu půjde amatérský fotbal ještě více dolů,“ doplňuje bývalý skvělý fotbalista.

Podobně to vidí v klubu z krajského přeboru. „Já si myslím, že se odehraje až osm kol. Kdybych si to nemyslel, musel bych od toho utéct,“ říká šéf TJ Sapeli Polná a zároveň kouč Jiří Babínek, který ale uznává, že férový tento ročník nejspíš nebude. „I kdyby se odehrálo všech šestadvacet kol, spravedlivé a košér by to nejspíš nebylo. Před rokem dvěma vám do toho zasahovala jen zaměstnání, ale s těmi karanténami to bude ještě složitější. Kdo nemá široký kádr, bude na tom hůř. A klidně se pak může stát, že budou i překvapivé výsledky a týmy ze spodku tabulky porazí někoho ze špičky,“ doplňuje Babínek.

I přesto by hrát chtěl. „Podle mě si všichni přejeme, aby se hrát začalo. Až přijde jaro, vakcinace se zvedne, bude to i více promořené a hrát bez diváků snad bude ve venkovním prostředí umožněno. Ale chce to dva až tři týdny, aby se ti kluci dostali do provozu, protože pak bychom nemuseli mít s kým hrát. Hrozila by zranění,“ dodává Jiří Babínek.

Je tu ale i opačný postoj. „Svaz chce silou dohrát alespoň podzim. Ale když se netrénuje, nevidím to jako tu nejlepší variantu. Za mě by to bylo nefér, i kdyby se to mělo silou v červnu spustit. Mě by se to moc nelíbilo. Podle mě by měli prvně odstoupit ti lidé z FAČRu (Fotbalová asociace České republiky – pozn. autora), a jako první by se měl zařídit restart mládeže, a pak s čistým štítem začít na podzim novou sezonu,“ reaguje Jiří Nerad, který loni vedl A-tým Telče, a po dohodě s klubem se nakonec své funkce vzdal.