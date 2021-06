Hodně rozdílné možnosti měli v sobotním utkání dvou třetiligových celků oba trenéři. „Měl jsem k dispozici dvaadvacet hráčů, proto jsem do každého poločasu poskládal jinou sestavu,“ popisoval kouč Velkého Meziříčí Jan Šimáček. „Horko těžko jsme museli skládat sestavu, protože áčko je už na dovolené, a nikdo nám nemohl jít pomoci. Oni měli dvě jedenáctky, my dva kluky na střídání,“ doplnil ho jihlavský protějšek Michal Veselý.

Nicméně jeho tým dlouho držel bezbrankový stav. Až ve druhém dějství si dali vlastní branku a na konečných 2:0 zvýšil Ráliš. „Pro naše kluky to bylo těžké, bylo velké teplo, ale myslím, že to odehráli dobře. Podle mě to byl nejpovedenější výkon z těch tří posledních zápasů,“ doplnil Veselý.

Výhra sice kouče domácích Šimáčka potěšila, ale k výkonu měl výtky. „Myslel jsem, že budeme vypadat lépe, ale z naší strany to bylo takové unavené,“ nelíbila se mu první půlka. „Jedenáctka z druhé půle hrála mnohem přímočařeji a celkově působila lepším dojmem. Zápas mi opět něco ukázal, na čem budeme muset dál zapracovat,“ uzavřel Šimáček.