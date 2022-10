Češi na začátku udělali bububu. Na Švýcary vlétli a Vlkanova v 8. minutě napálil z pětadvaceti metrů míč do břevna. Jenže pak se začalo hrát podle očekávaných not. Domácí diktovali tempo, drželi míč, ale Vaclíka ohrozit i díky pozorným obrancům hostů nedokázali. Zato Češi byli nebezpeční. Schick patičkou přiťukl rozběhnutému Černému, který utaženou levačkou protáhnul Sommera.

Jenže byli to Švýcaři, kteří po půlhodině hry z ničeho udeřili. A pro Čechy to bylo smrtící. Vaclík si nepřipsal ani jeden zákrok a během jedné minuty musel lovit míč ze sítě hned dvakrát. Ve 29. minutě Shaqiri načechral míč na hlavu Freulera, který z blízka nedal českému brankáři šanci.

„Měli jsme dvě tři šance a pak dostaneme gól z centru… Měli jsme na víc. Je strašná škoda, že takový zápas prohrajeme,“ litoval Adam Vlkanova, který poprvé naskočil v základu.

Hned po rozehrávce chyboval Kalvach, jehož přihrávku vystihl Embolo. Rodák z Kamerunu se zmocnil míče, za šestnáctkou vyslal přízemní střelu a Vaclík se natahoval marně, balón zapadl přesně za tyč.

Češi ale ještě do přestávky našli odpověď. Coufal nejprve trefil tyč, střeleckou smůlu prolomil až Schick, který levačkou uklidil míč pod břevno. „Je hezký dát gól, ale pro mě je důležitější vítězství, takže jsem zklamaný,“ přiznal Patrik Schick.

O přestávce zraněného Vaclíka nahradil Staněk a v brance se hned musel ohánět. Češi přežili obrovské šance domácích a v 60. minutě se jim naskytla obrovská příležitost k vyrovnání. Po faulu na Schicka nařídil rozhodčí Peljto penaltu. K té se postavil kapitán Souček, ale Sommer jeho pokus vyrazil. Souček tak neslavně napodobil Schicka, který zahodil penaltu v sobotu proti Portugalsku.

„Minule jsem penaltu nedal, tak jsme se do ničeho nehrnul. Ptal jsem se, jestli nechce jít Tonda Barák, ale Tomáš si věřil a byl rozhodnutý, že na ni půjde,“ prozradil Schick.

„Věřil jsem, že penaltu dám. Chtěl jsem týmu pomoct, kdybych vyrovnal, mohli jsme ještě zvítězit. Byla to pro kluky rána do zad, moc mě to mrzí. Beru to na sebe,“ svěřil se smolař Tomáš Souček.

Zmar v závěru dokonal Jemelka, který nastřelil další tyč. Češi tak ve společnosti Portugalska, Španělska a Švýcarska skončili s jednou výhrou poslední a sestupují do nižší divize.

„Až na zápas doma s Portugalskem jsme odehráli dobré zápasy. Čtyři body, to je skvělý výsledek. Byla to taková Liga mistrů. Je to obrovská zkušenost, je jenom škoda, že se nám nepodařilo udržet,“ řekl kouč Jaroslav Šilhavý.