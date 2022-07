V posledních třech přípravných duelech vstřelili Brňané jediný gól, prosadili se pouze proti třetiligové Kroměříži. „A tentokrát to bylo s naší efektivitou ještě slabší, byla nulová. Zejména ve druhé půli jsme se do šancí dokázali dostat, ale nedařilo se nám je proměnit. A k tomu se přidaly zbytečné individuální chyby a okna v defenzivě, kdy jsme soupeře zbytečně pouštěli do hry a protiútoků. Utkání nám ukázalo, že je stále na čem pracovat,“ prohlásil trenér Zbrojovky Richard Dostálek.