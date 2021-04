Roky na pomezí okresní a krajské soutěže. Tak by se dala shrnout historie fotbalu v Batelově. Klub v sedmdesátých a osmdesátých letech minulého století hrál přebor Jihlavska nepřetržitě šestnáct ročníků. Do 1. B třídy, kterou hraje v současné době, postoupil hned několikrát.

Oslava postupu do 1. B třídy. | Foto: se svolením klubu 1. FC Batelov

Fotbalový oddíl byl založen v roce 1926. „Byla to však jen jakási zkouška, protože celých sedm let se klub nepřihlásil do žádné soutěže a hrál jen přátelské zápasy či turnaje,“ vypráví Miroslav Marek, sekretář klubu. Batelovští fotbalisté se poprvé přihlásili až v roce 1933 a hned rok poté postoupili do krajské soutěže.