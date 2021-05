Divizní fotbalisté Slavoje Polná využili vládních rozvolnění a po dlouhé době se společně sešli na hřišti. „Bylo nás osmnáct a jsem rád, že jich přišlo tolik a mohli jsme se konečně vidět. Trénovat budeme třikrát týdně,“ hlásí asistent trenéra Patrik Trombelli, kterému se pár hráčů omluvilo, a stejně tak i hlavní kouč Ján Kubík. Ten se zotavuje po artroskopii. „Ale už příští týden by se měl připojit,“ ujistil Trombelli.

V týmu jsou i nováčci. „Vzali jsme všechny čtyři naše odchovance, kteří vychází z dorostu. Ať pokračují. Kam se dál posunou výkonnostně, to se uvidí, ale je důležité je po té dlouhé přestávce podchytit a dát jim tu možnost,“ má jasno jeden z trenérů Slavoje.

Trombelli přiznal, že první týden nebude příliš náročný. „Já říkám: pojďme jim někdy na ruku. Než aby se to otočilo vůči nám, že je chceme zadřít, musíme je k tomu zase dostat. Takže ten první trénink byl herní formou, na pěkném hřišti. A takhle to bude celý první týden. Zábavnou formou se je pokusíme znovu nastartovat,“ plánuje nedávno čtyřicetiletý odchovanec Luk nad Jihlavou. „Od příštího týdne už bych chtěl navázat nějakými dynamickým a přihrávkovým cvičením. Zapojíme i střelbu,“ nastínil program.

Do něj se časem přidají zřejmě i přípravné zápasy. „Zatím žádné domluvené nemáme, ale věřím, že s tímhle nebude problém. A když do konce června sehrajeme třeba tři čtyři utkání, mělo by to být dostačující,“ uzavírá Patrik Trombelli.