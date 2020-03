Předseda TJ Ježek Karel Hula je totiž zastáncem toho, že zdraví je přednější. „My jsme pozastavili celou zimní přípravu, minimálně na deset dní,“ nastínil koncem týdne. „Obeslali jsme všechny, i rodiče hráčů. Ale už mi volalo pár kluků, jestli si mohou na umělku jít zahrát. Klidně ano, ale ne pod naší hlavičkou. My jsme tréninky zrušili a trenéři dostali zákaz cokoliv organizovat,“ doplňuje Karel Hula.

Čas navíc využijí v Rantířově po svém. „Zrovna dneska jsme natahovali lanka, protože jsme za brankami dělali nové zábrany,“ říkal v pátek šéf Klubu. „Ale sešli jsme se čtyři. A plánujeme i další brigádu kolem hřiště. Práce je v areálu dost, ale znovu to bude v omezeném počtu,“ povídal Hula. „Zavřeli jsme i klubovnu,“ dodal.

V táboře Sapeli Polná, hrajícím krajský přebor, drželi od konce minulého týdne jasnou strategii. „Minimálně tento týden bude klid. Bohužel do posilovny, ani na umělku na Vysočině nemůžeme,“ říká předseda klubu Jiří Babínek. „Trénovat bychom chtěli začít znovu od 24. března. Do té doby budou kluci trénovat individuálně, což dělali od začátku přípravy. Ale určitě bude následovat diskuze, jestli budou chtít. Tréninky by byly dobrovolné,“ má jasno Babínek.