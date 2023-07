Český fotbal si minimálně o další čtyři roky prodloužil již nyní bezmála čtvrtstoletí čekání na další účast na olympijských hrách. Bohužel způsobem, který bolí.

Svůj stín čeští fotbaloví reprezentanti do 21 let na malém Euru nepřekročili. Ze základní skupiny, kterou měli dobře rozehranou, nepostoupili. Přišli tak o šanci hrát na olympiádě. | Foto: ČTK

Tak český fotbal na olympiádě zase nebude. Rovněž Paříž příštího roku české fotbalisty nepřivítá. Ovšem způsob, jakým k tomu na probíhajícím evropském šampionátu do 21 let došlo, byl hodně smutný. I když, smutný… Jeden můj známý, zanícený fotbalový fanoušek, to nazval jinak – typický český idiotismus.

Zní to sice příkře, ale v podstatě s ním souhlasím. Český fotbal směřuje křivolakými uličkami všemi možnými směry, rozhodně ale ne těmi správnými, to snad vidí každý. Pak se vlastně není třeba divit, že jeho zástupci doslova zahodí příležitost se po bezmála čtvrtstoletí představit na svátku všech sportovců.

Jak k tomu došlo? Na právě vrcholícím mistrovství Evropy hráčů do 21 let, kde už známe všechny semifinalisty (ti si o olympiádu zahrají) měli Češi poměrně obtížnou skupinu. Nadupanou Anglii, obhájce titulu z Německa a jako čtvrtého do party Izrael.

Po úvodní prohře 0:2 s Anglií se svěřencům trenéra Jana Suchopárka povedlo po vcelku slušném výkonu zdolat 2:1 Německo. V posledním utkání proti Izraeli nám tak stačil zisk jednoho bodu k postupu do čtvrtfinále, kde by navíc čeští mladíčci vyzvali překvapení turnaje v podobě domácí Gruzie.

Celé tři dny mezi zápasy proti Německu a Izraeli bylo z úst české reprezentace slyšet jen samá slova o tom, jak nebudou a neumí hrát na bod. Realita? Zpackaný výkon bez špetky odvahy, nepodařené změny v sestavě, v podstatě jen čekání na to, kdy tým dostane gól, který ho pošle z turnaje domů.

Známý český internacionál Ladislav Vízek má pravdu, Češi takové zápasy prostě neumí hrát. To, co je pro většinu týmů výhodou, se pro ty české stává tíživým balvanem u nohy, s nímž si vůbec neumí poradit. V první řadě v jejihc hlavách, sekundárně pak u jejich nohou.

Nabízí se však ještě jedna otázka. Zaslouží si národ, který ani sám neví, jestli chce a potřebuje mít důstojný stánek pro své zástupce nejpopulárnějšího sportu planety, vlastně něco víc?