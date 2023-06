Skončil další ročník nejvyšší české fotbalové soutěže a opět se rozhořely tradiční diskuze posledních let. Mají smysl nadstavba a baráž o záchranu? Přináší zatraktivnění FORTUNA:LIGY? Měly by se zachovat, nebo zrušit? Osobně jsme pro to ji zachovat. Resp. všechny tři části, které ukazují, ačkoliv se to na první pohled nemusí zdát, že mají svůj smysl.